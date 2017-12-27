|27 декабря 2017
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В зимнее футбольное межсезонье «Динамо» подписало пятилетний контракт с полузащитником сборной Словении и клуба «Копенгаген» Беньямином Вербичем.
Для «Динамо» это первое зимнее приобретение. По словам бывшего игрока «Динамо» Огнена Вукоевича, который сейчас занимает должность селекционера киевского клуба по Центральной и Восточной Европе, 24-летний Вербич обладает отменной скоростью, дриблингом, хорошим ударом.
К команде Беньямин присоединится в январе. Известно, что футболисты киевского клуба соберутся в столице Украины 12-го января и сразу же пройдут традиционное медицинское обследование. А уже утром 14-го числа динамовцы в полном составе отправятся в Марбелью (Испания), где до 27-го января проведут тренировочный сбор. Ориентировочно команда проведет пять контрольных матчей. На втором сборе, который также пройдет в Марбелье и начнется 1-го февраля, в планах команды шесть спаррингов.
В свою очередь донецкий «Шахтер» также запланировал два зарубежных сбора во время зимнего межсезонья. С 15 по 24 января «Шахтер» будет тренироваться в Белеке (Турция), где сыграет два спарринга: 20-го числа с чемпионом Болгарии «Лудогорцем», а 24-го января с загребским «Динамо».
27 января в Дубае (ОАЭ) стартует второй зимний сбор подопечных Паулу Фонсеки, который продлится до 7 февраля и включит в себя еще три контрольных поединка.
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• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
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• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
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• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
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В зимнее футбольное межсезонье «Динамо» подписало пятилетний контракт с полузащитником сборной Словении и клуба «Копенгаген» Беньямином Вербичем.