Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»

Для «Динамо» это первое зимнее приобретение. По словам бывшего игрока «Динамо» Огнена Вукоевича, который сейчас занимает должность селекционера киевского клуба по Центральной и Восточной Европе, 24-летний Вербич обладает отменной скоростью, дриблингом, хорошим ударом.

К команде Беньямин присоединится в январе. Известно, что футболисты киевского клуба соберутся в столице Украины 12-го января и сразу же пройдут традиционное медицинское обследование. А уже утром 14-го числа динамовцы в полном составе отправятся в Марбелью (Испания), где до 27-го января проведут тренировочный сбор. Ориентировочно команда проведет пять контрольных матчей. На втором сборе, который также пройдет в Марбелье и начнется 1-го февраля, в планах команды шесть спаррингов.

В свою очередь донецкий «Шахтер» также запланировал два зарубежных сбора во время зимнего межсезонья. С 15 по 24 января «Шахтер» будет тренироваться в Белеке (Турция), где сыграет два спарринга: 20-го числа с чемпионом Болгарии «Лудогорцем», а 24-го января с загребским «Динамо».

27 января в Дубае (ОАЭ) стартует второй зимний сбор подопечных Паулу Фонсеки, который продлится до 7 февраля и включит в себя еще три контрольных поединка.