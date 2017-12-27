|27 декабря 2017
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23 декабря в спортивном зале КДЮСШ прошли седьмые по счету соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти Николая Шуткевича, в которых приняли участие 120 спортсменов из семи городов Донецкой и Харьковской областей.
Поединки открытого областного турнира проходили в разделах борьба, легкий и дозированный контакт. Возраст спортсменов - от 6 до 17 лет. Славянск на соревнованиях представляли воспитанники СК «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов), БК «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Владислав Шульга), городской федерации дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеваный).
В личном зачете победителями и призерами турнира в своих возрастных и весовых категориях стали:
СК «Беркут»:
1-е место – Федор Беликов, Ярослав Боровских, Максим Гетман, Маруся Горбатенко, Иван Ребров, Архип Буцкий, Николай Ребров, Максим Бутнар, Егор Борисов;
2-е место – Максим Шепеленко, Нестор Новик, Никита Подкопаев, Ярослав Мандрыка, Яков Сухов, Данил Кравченко, Олег Пономарев, Вадим Почапский, Мирон Монахов;
3-е место – Иван Посоха, Владислав Воробьев, Александр Дворядкин, Владислав Яхин, Степан Волков, Захар Макарчук, Андрей Барабаш, Владислав Быков, Герман Фильдчак, Тимофей Сухов, Владислав Пустовалов, Андрей Гладунец, Артем Сафронов.
Славянская федерация дзюдо:
1-е место – Руслан Варварецкий, Тимур Майборода, Матвей Келеберда, Михаил Чуйко, Матвей Тертышный, Константин Смородинов, Богдан Пишняк;
2-е место – Артем Малеваный, Георгий Железняк;
3-е место – Михаил Яцук, Ярослав Солодовников, Владислав Бычков, Лев Железняк, Иван Супрунов.
БК «Триада»:
1-е место – Данил Гарунов;
2-е место – Илья Кондратьев, Иван Зайцев, Владислав Середа;
3-е место – Платон Никитин, Константин Ивлев.
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27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
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23 декабря в спортивном зале КДЮСШ прошли седьмые по счету соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти Николая Шуткевича, в которых приняли участие 120 спортсменов из семи городов Донецкой и Харьковской областей.