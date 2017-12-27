В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою

23 декабря в спортивном зале КДЮСШ прошли седьмые по счету соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти Николая Шуткевича, в которых приняли участие 120 спортсменов из семи городов Донецкой и Харьковской областей.

Поединки открытого областного турнира проходили в разделах борьба, легкий и дозированный контакт. Возраст спортсменов - от 6 до 17 лет. Славянск на соревнованиях представляли воспитанники СК «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов), БК «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Владислав Шульга), городской федерации дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеваный).

В личном зачете победителями и призерами турнира в своих возрастных и весовых категориях стали:

СК «Беркут»:

1-е место – Федор Беликов, Ярослав Боровских, Максим Гетман, Маруся Горбатенко, Иван Ребров, Архип Буцкий, Николай Ребров, Максим Бутнар, Егор Борисов;

2-е место – Максим Шепеленко, Нестор Новик, Никита Подкопаев, Ярослав Мандрыка, Яков Сухов, Данил Кравченко, Олег Пономарев, Вадим Почапский, Мирон Монахов;

3-е место – Иван Посоха, Владислав Воробьев, Александр Дворядкин, Владислав Яхин, Степан Волков, Захар Макарчук, Андрей Барабаш, Владислав Быков, Герман Фильдчак, Тимофей Сухов, Владислав Пустовалов, Андрей Гладунец, Артем Сафронов.

Славянская федерация дзюдо:

1-е место – Руслан Варварецкий, Тимур Майборода, Матвей Келеберда, Михаил Чуйко, Матвей Тертышный, Константин Смородинов, Богдан Пишняк;

2-е место – Артем Малеваный, Георгий Железняк;

3-е место – Михаил Яцук, Ярослав Солодовников, Владислав Бычков, Лев Железняк, Иван Супрунов.

БК «Триада»:

1-е место – Данил Гарунов;

2-е место – Илья Кондратьев, Иван Зайцев, Владислав Середа;