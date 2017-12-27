ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать

Матчи 4 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу состоялись в минувший уик-энд. Очередные победы одержали лидеры соревнований – ФК «Славянск» и «Сапфир», которые по-прежнему показывают 100-процентный результат.

23 декабря ФК «Славянск» в центральном поединке игрового дня с минимальным счетом 1:0 одолел «Форум-Авто». Единственный гол в игре во втором тайме забил Евгений Швыдкий. Стоит отметить, что в играх областного зимнего первенства в составе любой команды на поле могут находиться три профессиональных футболиста. Так за ФК «Славянск» во встрече против «Форум-Авто» выступали Евгений Швыдкий и Игорь Коротецкий, а также один из тренеров краматорского «Авангарда» - Яков Крипак.

«Сапфир» в матче 4-го тура со счетом 3:0 переиграл «УОР-1» из Бахмута.

Результаты 4 тура

ФК «Славянск» - «Форум-Авто» - 1:0

«Долина» - «УОР-2» - 0:1

«Сапфир» - «УОР-1» - 3:0

«Прометей» - «Энергия» - 3:1

«Ветераны» - «Авангард- U17» - 2:0

Матч 3-го тура

«ДВУОР-2» – « Авангард -U17»- 0:2