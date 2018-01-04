Юным спортсменам подарили новое снаряжение

|4 января 2018
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Воспитанников спортивных школ Славянска поздравили с наступающим Новым годом. Праздничное мероприятие состоялось 28 декабря на базе комплексной ДЮСШ на улице Вокзальной (Свердлова).
Для детей, которые обучаются легкой атлетике, греко-римской и вольной борьбе, гимнастике, плаванию, футболу, дзюдо и боксу были организованы конкурсы и эстафеты, подготовленные сотрудниками городского центра «Спорт для всех». В качестве сюрпризов их ожидали сладкие подарки от тренеров и руководителей учреждений, керамические сувениры от спонсоров праздника.
Но, пожалуй, самым главным подарком стал инвентарь, который будущим спортсменам презентовала городская администрация: тренажеры, мячи, канаты, гири для повседневных занятий и форма для выступлений на соревнованиях. На покупку снаряжения из местного бюджета было выделено 100 тысяч гривен.
Стоит отметить, что горсовет выделяет деньги на покупку необходимого для спортивных школ оснащения уже второй год подряд. За все время на эти цели было израсходовано более 700 тысяч гривен. Городской голова Вадим Лях пообещал, что традиция продолжится и в дальнейшем. «Популяризация спорта в Славянске растет. У нас проходит очень много соревнований, в том числе областных, а воспитанники наших ДЮСШ становятся визитной карточкой и лицом города. Поэтому хочется, чтобы они были хорошо одеты, чувствовалось, что выступает одна команда», - подчеркнул он.
Также мэр добавил, что в следующем году в городе откроется новый гимнастический зал для юношей. Помещение для него уже подыскали, ведутся переговоры о заключении договора аренды. На закупку необходимого для занятий инвентаря, по предварительным подсчетам, потребуется около семисот тысяч гривен.
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Воспитанников спортивных школ Славянска поздравили с наступающим Новым годом. Праздничное мероприятие состоялось 28 декабря на базе комплексной ДЮСШ на улице Вокзальной (Свердлова).