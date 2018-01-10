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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге

Алексей Журавлев
10 января 2018 Просмотров: 114 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Александр Усик (слева) и Майрис Бриедис. Битва взглядов во время пресс-конференции.

Правда, нынешняя встреча боксеров первого тяжелого веса состоялась не в ринге. В Риге Александр Усик и Майрис Бриедис провели совместную пресс-конференцию перед полуфинальным поединком Всемирной суперсерии бокса (WBSS) за Кубок Мохаммеда Али.

Бой запланирован на 27 января. Состоится он в столице Латвии – Риге, родине Майриса Бриедиса. Оба боксера на данный момент все свои поединки на профессиональном ринге выиграли. Послужной список Александра Усика, который является чемпионом мира по версии WBO,  включает 13 побед – из них 11 одержаны досрочно. Майрис Бриедис – обладатель чемпионского титула по версии WBC - провел 23 успешных боя.  Из них 18 - завершил нокаутом.

«Победитель нашего боя войдет в зал славы бокса и станет одним из лучших боксеров мира, - сказал Майрис. - Александр - это топ-боксер, с отличной аматорской карьерой. Я понимаю, что он хочет забрать мой пояс, но я его так просто не отдам».

«Тяжело будет в ринге, когда мы будем боксировать, - отметил Александр. - Там легко не бывает. А то, что не состоялся бой в Украине? Организаторы не нашли подходящую арену, ничего страшного, построим, будем проводить. Я рад, что будет в Риге бой. Для меня главное, что я буду боксировать против чемпиона мира, ведь это будет объединение поясов».

Стоит отметить, что оба боксера в первом месяце нового года станут старше: Майрису Бриедеису 13-го января исполнится 33 года, а Александру Усику – 31 год 17-го числа.

Во втором полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в рамках первого тяжелого веса (90,7 кг) встретятся Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба). Этот бой пройдет 3 февраля в Сочи (Россия). 

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Комментарии к статье «Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге »

Правда, нынешняя встреча боксеров первого тяжелого веса состоялась не в ринге. В Риге Александр Усик и Майрис Бриедис провели совместную пресс-конференцию перед полуфинальным поединком Всемирной суперсерии бокса (WBSS) за Кубок Мохаммеда Али.

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