«Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ

Футболисты донецкого «Шахтера» ко второй части сезона начнут подготовку 12 января. После двухдневного медосмотра в Киеве «горняки» отправятся в Белек (Турция) на первый тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 24 января.

Уже известно, что в Белеке подопечные Паулу Фонсеки сыграют два контрольных спарринга: 20-го числа соперником «горняков» станет чемпион Болгарии «Лудогорец», а 24-го января – загребское «Динамо».

27 января стартует второй зимний сбор «Шахтера». Место проведения – Дубай (ОАЭ). Несколько дней назад определились соперники донецкого клуба на турнире Dubai International Cup 2018.

30-го января подопечные Паулу Фонсеки встретятся с «Копенгагеном» (Дания), 2-го февраля - со «Славией (Чехия), 7-го февраля - с АИКом (Швеция).

Также 12 января из зимнего отпуска выйдут футболисты киевского «Динамо». Первый тренировочный сбор подопечные Александра Хацкевича проведут в Марбелье (Испания). Между тем в составе столичного клуба пополнение. Новичком команды стал 25-летний защитник Артем Шабанов, который ранее выступал за «Олимпик» (Донецк), но при этом является воспитанником академии киевского «Динамо».