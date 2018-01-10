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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Коутиньо примерил форму «Барселоны»

Алексей Журавлев
10 января 2018 Просмотров: 162 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Филиппе Коутиньо в «Барселоне» наденет футболку с легендарным номером 14, который в свое время красовался на спине знаменитого Йохана Кройфа. Легенда «Аякса» и «Барселоны» ушел из жизни в 2016 году, а Коутиньо давно является его поклонником.

Первый мегатрансфер зимнего межсезонья-2018 состоялся. «Барселона» выкупила у «Ливерпуля» контракт 25-летнего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо.  

В августе 2017 года был установлен трансферный рекорд в истории мирового футбола: «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн. евро за бразильца Неймара. Спустя пять месяцев каталонский гранд заплатил «Ливерпулю» 120 млн. евро за Филиппе Коутиньо. Атакующего хавбека «Барселона» пыталась подписать еще летом минувшего года, но тогда мерсисайдцы требовали за игрока куда большую сумму. 

Контракт 25-летнего Коутиньо с «Барселоной» рассчитан на 5,5 лет.  Сумма отступных составляет  400 млн. евро. Также следует добавить, что «Ливерпуль» может получить от каталонцев еще 40 млн. евро в качестве бонусов.

А вот первому клубу Коутиньо – бразильскому «Васко да Гама» - «Барселона» в течение месяца должна заплатить 2,5 процента от суммы трансфера – 3,2 млн. евро.

Нынешней зимой сменили прописки два экс-форварда донецкого «Шахтера».  На правах свободного агента Евгений Селезнев стал футболистом турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор». Ранее 32-летний украинский нападающий выступал за другой турецкий клуб -  «Карабюкспор».

А 34-летний бразильский форвард Эдуардо из «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) перебрался в «Легию» (Польша).

АНГЛИЯ

22-й тур

«Бернли» - «Ливерпуль» - 1:2

«Эвертон» - «МЮ» - 0:2

«Суонси» - «Тоттенхэм» - 0:2

«МанСити» - «Уотфорд» - 3:1

«Арсенал» - «Челси» - 2:2

Положение лидеров. 1. «МанСити» - 62. 2. «МЮ» - 47. 3. «Челси» - 46. 4. «Ливерпуль» - 44. 5. «Тоттенхэм» - 41.

ИСПАНИЯ

18-й тур

«Атлетико» - «Хетафе» - 2:0

«Валенсия» - «Жирона» - 2:1

«Севилья» - «Бетис» - 3:5

«Барселона» - «Леванте» - 3:0

«Сельта» - «Реал»М – 2:2

Положение лидеров. 1. «Барселона» - 48. 2. «Атлетико» - 39. 3. «Валенсия» - 37. 4. «Реал»М – 32. 5. «Севилья» - 29.

ИТАЛИЯ

20-й тур

«Фиорентина» - «Интер» - 1:1

СПАЛ – «Лацио» - 2:5

«Наполи» - «Верона» - 2:0

«Рома» - «Аталанта» - 1:2

«Кальяри» - «Ювентус» - 0:1

Положение лидеров: 1. «Наполи» - 51. 2. «Ювентус» - 50. 3. «Интер» - 42. 4. «Лацио» - 40. 5. «Рома» - 39. 

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Комментарии к статье «Коутиньо примерил форму «Барселоны»»

Первый мегатрансфер зимнего межсезонья-2018 состоялся. «Барселона» выкупила у «Ливерпуля» контракт 25-летнего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо.  

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