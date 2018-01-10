Коутиньо примерил форму «Барселоны»

|10 января 2018
|Просмотров: 162
|
Первый мегатрансфер зимнего межсезонья-2018 состоялся. «Барселона» выкупила у «Ливерпуля» контракт 25-летнего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо.
В августе 2017 года был установлен трансферный рекорд в истории мирового футбола: «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн. евро за бразильца Неймара. Спустя пять месяцев каталонский гранд заплатил «Ливерпулю» 120 млн. евро за Филиппе Коутиньо. Атакующего хавбека «Барселона» пыталась подписать еще летом минувшего года, но тогда мерсисайдцы требовали за игрока куда большую сумму.
Контракт 25-летнего Коутиньо с «Барселоной» рассчитан на 5,5 лет. Сумма отступных составляет 400 млн. евро. Также следует добавить, что «Ливерпуль» может получить от каталонцев еще 40 млн. евро в качестве бонусов.
А вот первому клубу Коутиньо – бразильскому «Васко да Гама» - «Барселона» в течение месяца должна заплатить 2,5 процента от суммы трансфера – 3,2 млн. евро.
Нынешней зимой сменили прописки два экс-форварда донецкого «Шахтера». На правах свободного агента Евгений Селезнев стал футболистом турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор». Ранее 32-летний украинский нападающий выступал за другой турецкий клуб - «Карабюкспор».
А 34-летний бразильский форвард Эдуардо из «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) перебрался в «Легию» (Польша).
22-й тур
«Бернли» - «Ливерпуль» - 1:2
«Эвертон» - «МЮ» - 0:2
«Суонси» - «Тоттенхэм» - 0:2
«МанСити» - «Уотфорд» - 3:1
«Арсенал» - «Челси» - 2:2
Положение лидеров. 1. «МанСити» - 62. 2. «МЮ» - 47. 3. «Челси» - 46. 4. «Ливерпуль» - 44. 5. «Тоттенхэм» - 41.
18-й тур
«Атлетико» - «Хетафе» - 2:0
«Валенсия» - «Жирона» - 2:1
«Севилья» - «Бетис» - 3:5
«Барселона» - «Леванте» - 3:0
«Сельта» - «Реал»М – 2:2
Положение лидеров. 1. «Барселона» - 48. 2. «Атлетико» - 39. 3. «Валенсия» - 37. 4. «Реал»М – 32. 5. «Севилья» - 29.
20-й тур
«Фиорентина» - «Интер» - 1:1
СПАЛ – «Лацио» - 2:5
«Наполи» - «Верона» - 2:0
«Рома» - «Аталанта» - 1:2
«Кальяри» - «Ювентус» - 0:1
Положение лидеров: 1. «Наполи» - 51. 2. «Ювентус» - 50. 3. «Интер» - 42. 4. «Лацио» - 40. 5. «Рома» - 39.
10 января 2018
• Коутиньо примерил форму «Барселоны»
• «Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ
• Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге
• Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей
4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
• Итоги года: спортивные события и достижения-2017
• Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату
• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
— 10 января 2018 —
Футболисты донецкого «Шахтера» ко второй части сезона начнут подготовку 12 января. После двухдневного медосмотра в Киеве «горняки» отправятся в Белек (Турция) на первый тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 24 января.
— 10 января 2018 —
Правда, нынешняя встреча боксеров первого тяжелого веса состоялась не в ринге. В Риге Александр Усик и Майрис Бриедис провели совместную пресс-конференцию перед полуфинальным поединком Всемирной суперсерии бокса (WBSS) за Кубок Мохаммеда Али.
— 10 января 2018 —
Новый теннисный сезон для первой ракетки Украины Элины Свитолиной начался с победы на турнире в Брисбене (Австралия). В финальном поединке соревнований 23-летняя украинская теннисистка не оставила шансов представительнице Беларуси Александре Саснович.
— 4 января 2018 —
Воспитанников спортивных школ Славянска поздравили с наступающим Новым годом. Праздничное мероприятие состоялось 28 декабря на базе комплексной ДЮСШ на улице Вокзальной (Свердлова).
Приветствую, гость! Вход
10 января 2018
• Коутиньо примерил форму «Барселоны»
• «Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ
• Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге
• Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей
4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
• Итоги года: спортивные события и достижения-2017
• Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату
• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Коутиньо примерил форму «Барселоны»»
Первый мегатрансфер зимнего межсезонья-2018 состоялся. «Барселона» выкупила у «Ливерпуля» контракт 25-летнего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо.