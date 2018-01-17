Юных чемпионов-мотоциклистов наградили грамотами

За успешное выступление на всеукраинских и международных соревнованиях по мотокроссу, повышение имиджа Славянска им была объявлена благодарность Славянского городского совета.

В 2017 году старший брат Тимур (в этом году ему исполнилось 11 лет) стал чемпионом Украины, завоевав Кубок по мотокроссу в классе с объемом двигателя 65 кубических сантиметров. Кроме того, на международных соревнованиях в Кишиневе спортсмен получил высшую награду - золотую медаль. Младший, Артур (в марте ему будет 10 лет), стал серебряным призером обоих чемпионатов.

Начальник отдела по вопросам физкультуры и спорта Александр Мищенко подчеркнул, что это далеко не первые достижения подрастающих чемпионов: в 2013-2016 годах они не единожды поднимались на верхние ступени пьедестала почета как в чемпионатах области, так и во всеукраинских и международных соревнованиях.