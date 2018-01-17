«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона

Пройдя медосмотр в первые два дня после зимнего отпуска, футболисты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» отправились на зарубежные сборы: «Динамо» - в Испанию, «Шахтер» - в Турцию.

«Горняки» подготовку ко второй части сезона проводят в Белеке (Турция). На первый тренировочный сбор Паулу Фонсека взял 26 игроков. В их число вошли Пятов, Шевченко, Кудрик, Ракицкий, Кривцов, Ордец, Бутко, Хочолава, Исмаили, Додо, Матвиенко, Степаненко, Малышев, Коваленко, Зубков, Петряк, Пихаленок, Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Гречишкин, Бланко Лещук, Феррейра.

В Белеке сейчас комфортные +15 градусов. В распоряжении донецкого клуба спа, бассейны, фитнес-центр, и, конечно же, футбольные поля. Команда тренируется в режиме двухразовых занятий, на 20-е число запланирован первый спарринг – против болгарского «Лудогорца».

Уже известно, какие номера себе выбрали новички «горняков». Николай Матвиенко будет выступать с цифрой 22 на спине, Дмитрий Гречишкин выбрал привычный номер 24, а бразилец Додо – 98.

Есть новички и в составе киевского «Динамо». К ранее приобретенным Вербичу и Шабанову добавился Руслан Ротань, который уже выступал за киевский клуб в 2005-2008 годах.

36-летний хавбек подписал соглашение с «Динамо» до конца текущего сезона. Последним клубом Ротаня была «Славия» (Чехия). В числе тех, кто покинул «Динамо» значится фамилия Артема Кравца, который продолжит карьеру в турецком «Кайсериспоре».

Динамовцы с 14-го января ведут подготовку к сезону в Марбелье (Испания). Под руководством тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем тренируются следующие футболисты - Бущан, Коваль, Рудько, Маханьков, Шабанов, Пантич, Морозюк, Пиварич, Бурда, Хачериди, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов, Ротань, Вербич, Шепелев, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Гусев, Гонсалес, Буяльский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Калитвинцев, Мораес, Беседин, Русин, Хлебас. Отметим, что из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить первый сбор Дьемерси Мбокани.