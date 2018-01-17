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Фотофакт

Он все-таки существует

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

Алексей Журавлев
17 января 2018 Просмотров: 111 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

13 января в ООШ №8 города Краматорск на двух коврах проходил Чемпионат Донецкой области по борьбе самбо, в котором приняли участие 70 спортсменов из Николаевки, Славянска, Бахмута, Мироновки, Мирнограда, Покровска и Краматорска. 

В состав сборной Славянска вошли воспитанники клубов «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Павел Деревянко), «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш) и городской федерации самбо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов). Славянские самбисты в своих возрастных категориях на областном чемпионате завоевали 14 наград в личном зачете:

1-е место – Сергей Ерещенко (78 кг, спортивный раздел, «Триада»), Денис Кутелия (75 кг, спортивный и боевой разделы, «Триада»), Данил Малеваный (82 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Андрей Чичин (82 кг, спортивный раздел, «Беркут»), Олег Лозовой (90 кг, боевой раздел, «Беркут»);

2-е место – Сергей Лозовой (72 кг, спортивный раздел, «Беркут»), Олег Соколов (60 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Дмитрий Русских (66 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Алина Романенко (+80 кг, спортивный раздел, «Беркут»), Андрей Чичин (90 кг, боевой раздел);

3-е место – Олег Лозовой (90 кг, спортивный раздел), Олег Майборода (60 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Артур Вяткин (72 кг, спортивный раздел, федерация самбо).

В общекомандном зачете сборная Славянска заняла 2-е место, команда Краматорска – 1-е место, сборная Бахмута – 3-е место.        

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Комментарии к статье «Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо»

13 января в ООШ №8 города Краматорск на двух коврах проходил Чемпионат Донецкой области по борьбе самбо, в котором приняли участие 70 спортсменов из Николаевки, Славянска, Бахмута, Мироновки, Мирнограда, Покровска и Краматорска. 

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