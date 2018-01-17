Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо

|17 января 2018
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13 января в ООШ №8 города Краматорск на двух коврах проходил Чемпионат Донецкой области по борьбе самбо, в котором приняли участие 70 спортсменов из Николаевки, Славянска, Бахмута, Мироновки, Мирнограда, Покровска и Краматорска.
В состав сборной Славянска вошли воспитанники клубов «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Павел Деревянко), «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш) и городской федерации самбо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов). Славянские самбисты в своих возрастных категориях на областном чемпионате завоевали 14 наград в личном зачете:
1-е место – Сергей Ерещенко (78 кг, спортивный раздел, «Триада»), Денис Кутелия (75 кг, спортивный и боевой разделы, «Триада»), Данил Малеваный (82 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Андрей Чичин (82 кг, спортивный раздел, «Беркут»), Олег Лозовой (90 кг, боевой раздел, «Беркут»);
2-е место – Сергей Лозовой (72 кг, спортивный раздел, «Беркут»), Олег Соколов (60 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Дмитрий Русских (66 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Алина Романенко (+80 кг, спортивный раздел, «Беркут»), Андрей Чичин (90 кг, боевой раздел);
3-е место – Олег Лозовой (90 кг, спортивный раздел), Олег Майборода (60 кг, спортивный раздел, федерация самбо), Артур Вяткин (72 кг, спортивный раздел, федерация самбо).
В общекомандном зачете сборная Славянска заняла 2-е место, команда Краматорска – 1-е место, сборная Бахмута – 3-е место.
17 января 2018
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17 января 2018
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• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
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• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
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• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
• Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»
• Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия
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Комментарии к статье «Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо»
13 января в ООШ №8 города Краматорск на двух коврах проходил Чемпионат Донецкой области по борьбе самбо, в котором приняли участие 70 спортсменов из Николаевки, Славянска, Бахмута, Мироновки, Мирнограда, Покровска и Краматорска.