Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате

21 января в Краматорске состоялся открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юношей, юниоров, девушек и взрослых, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 12 городов региона.

Славянск на областных соревнованиях по кикбоксингу представляли воспитанники городской федерации бокса и кикбоксинга (тренеры Владимир Рюмин, Виктор Рюмин) и БК «Триада» (тренер Андрей Безуглый).

ФБиК Славянска:

1-е место – Артем Пономарев (54 кг, фулл, ООШ №1), Сергей Богданов (71 кг, фулл, воинская часть 3035), Виктор Рюмин (+91 кг, кик-лайт, воинская часть 3035);

2-е место – Артем Пономарев (57 кг, лайт-контакт), Екатерина Гершун (57 кг, лайт-контакт, ООШ №16), Виктор Рюмин (+91 кг, лайт-контакт).

БК «Триада»:

1-е место – Евгений Чернышев (63,5 кг, лоу-кик), Степан Крыжановский (20 кг, кик-лайт), Ярослав Гончаров (35 кг, кик-лайт), Влад Середа (79 кг, кик-лайт);

2-е место – Денис Кутелия (75 кг, лоу-кик), Вячеслав Печерышный (63,5 кг, лоу-кик), Данил Школьный (57 кг, лоу-кик), Егор Задорожный (21 кг, кик-лайт);

3-е место – Алексей Пучков (71 кг, лоу-кик), Александр Фрей (86 кг, лоу-кик).

БОКС:

Воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска Ярослав Ефимцев стал чемпионом Донецкой области по боксу в весовой категории до 91 кг. Областные соревнования по боксу среди взрослых проходили в Мариуполе в СК «Ильичевец».