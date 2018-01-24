|24 января 2018
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В минувшую субботу возобновились матчи зимнего чемпионата Донецкой области по футболу, в котором принимают участие 10 команд. 20 января в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием были сыграны поединки 5 тура.
В отчетном туре синхронно проиграли лидеры соревнований – «Сапфир» из Краматорска и ФК «Славянск». В краматорском дерби «Сапфир» уступил «Форум-Авто» со счетом 2:3.
ФК «Славянск» встречу 5 тура проводил против «Прометея» из Великой Новоселки. Эта игра завершилась победой «Прометея» со счетом 4:2. После первого тайма славянский клуб проигрывал со счетом 0:2. После перерыва Вадим Коробкин один мяч отыграл. Но затем «Прометей» восстановил статус-кво в счете – 3:1. Виталий Тимофеенко вновь помог ФК «Славянск» сократить отставание в счете до минимума – 2:3. Но на последней минуте игры «Прометей» получил право на 11-ти метровой удар, который был реализован. 4:2 – в пользу клуба из Великой Новоселки.
Результаты 5 тура
«Авангард U-17» - «Долина» - 0:2
«Сапфир» - «Форум-Авто» - 2:3
ФК «Славянск» - «Прометей» - 2:4
«ДВУОР-1» - «ДВУОР-2» - 1:2
«Ветераны» - «Энергия» - 1:1
24 января 2018
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24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
• В Славянске решили, что делать с ртутью
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
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Комментарии к статье «Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»»
В минувшую субботу возобновились матчи зимнего чемпионата Донецкой области по футболу, в котором принимают участие 10 команд. 20 января в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием были сыграны поединки 5 тура.