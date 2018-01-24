Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»

В минувшую субботу возобновились матчи зимнего чемпионата Донецкой области по футболу, в котором принимают участие 10 команд. 20 января в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием были сыграны поединки 5 тура.

В отчетном туре синхронно проиграли лидеры соревнований – «Сапфир» из Краматорска и ФК «Славянск». В краматорском дерби «Сапфир» уступил «Форум-Авто» со счетом 2:3.

ФК «Славянск» встречу 5 тура проводил против «Прометея» из Великой Новоселки. Эта игра завершилась победой «Прометея» со счетом 4:2. После первого тайма славянский клуб проигрывал со счетом 0:2. После перерыва Вадим Коробкин один мяч отыграл. Но затем «Прометей» восстановил статус-кво в счете – 3:1. Виталий Тимофеенко вновь помог ФК «Славянск» сократить отставание в счете до минимума – 2:3. Но на последней минуте игры «Прометей» получил право на 11-ти метровой удар, который был реализован. 4:2 – в пользу клуба из Великой Новоселки.

Результаты 5 тура

«Авангард U-17» - «Долина» - 0:2

«Сапфир» - «Форум-Авто» - 2:3

ФК «Славянск» - «Прометей» - 2:4

«ДВУОР-1» - «ДВУОР-2» - 1:2

«Ветераны» - «Энергия» - 1:1