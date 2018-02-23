|23 февраля 2018
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17 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием состоялись матчи заключительного 9 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу.
ФК «Славянск» завершил турнир на мажорной ноте, обыграв со счетом 2:0 вторую команду училища олимпийского резерва из Бахмута. Голы в составе славянского клуба забили Дмитрий Савин и Виталий Тимофеенко (с пенальти).
После победы с техническим счетом 3:0 над сборной ветеранов ФК «Славянск» возглавил турнирную таблицу чемпионата. Однако «Прометей» имеет все шансы стать чемпионом. Для этого команде из Великой Новоселки необходимо набрать три очка в пропущенном матче чемпионата с «ДВУОР-2», который состоится 24 февраля.
В отчетном туре «Прометей» не оставил шансов ФК «Долина» - 7:0. Бронзовые награды соревнований завоевал краматорский «Сапфир».
Результаты 9 тура
«ДВУОР-1» - «Форум-Авто» - 1:1
«ДВЦОР-2» - ФК «Славянск» - 0:2
«Авангард U-17»- «Энергия» - 1:0
«Долина» - «Прометей» - 0:7
«Сапфир» - «Ветераны» - 3:0 ТП
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Комментарии к статье ««Прометей» находится в шаге от чемпионства»
17 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием состоялись матчи заключительного 9 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу.