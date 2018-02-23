97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера

Роже Федерер вновь на вершине мирового рейтинга АТР. 18 февраля 36-летний швейцарский теннисист стал победителем турнира в Роттердаме (Голландия), легко переиграв в финале в двух сетах Григора Димитрова из Болгарии.

Результат финального поединка - 6:2, 6:2 в пользу Федерера. Для Роже это 97-й титул в карьере. Но самое главное, что успех в Роттердаме позволил швейцарскому теннисисту подняться на первое место рейтинга АТР. И теперь Федерер – самая возрастная первая ракетка мира. Ранее этот рекорд принадлежал Андре Агасси из США, который в 2003 году занимал первое место в рейтинге в возрасте 33 лет.

У женщин престижный турнир проходил в столице Катара – Дохе. Главный трофей соревнований достался Петре Квитовой из Чехии, которая в финале в трех сетах сломила сопротивление Гарбинье Мугурусы из Испании – 3:6, 6:3, 6:4. Стоит отметить, что именно Квитова в Дохе остановила первую ракетку Украины Элину Свитолину. В третьем круге (1/8 финала) Петра взяла верх над Элиной в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.