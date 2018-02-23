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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане

Алексей Журавлев
23 февраля 2018 Просмотров: 124 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) в копилке сборной Украины появилась первая медаль. 18 февраля золотую награду в лыжной акробатике завоевал Александр Абраменко.

Дождались. В девятый соревновательный день «золото» Белой Олимпиады-2018 выиграл 29-летний украинский фристайлист из Николаева Александр Абраменко. В суперфинале его прыжок с громким названием «бэк фул – фул – дабл фул» был почти идеальным.

Этот прыжок, состоящий из сальто назад с вращением вокруг своей оси, сальто с вращением и еще одного сальто, но на этот раз с двойным вращением.  При этом Александр в нынешнем сезоне такую комбинацию ни разу не прыгал. Но результаты первого и второго финала заставили Абраменко сильно рисковать в суперфинале. И данный риск оказался оправдан. Решающий полет украинского фристайлиста судьи оценили в 128,51 балла.  

«Серебро» в дисциплине досталось Цзя Цзунян из Китая – 128,05 балла, а «бронза» - Илье Бурову (122,17), который является олимпийским  спортсменом из России.

«Золото» Абраменко стало только третьим в истории независимой Украины и первым – во фристайле на зимних Олимпийских играх. До этого украинские олимпийцы побеждали в фигурном катании (Оксана Баюл, 1994-й год) и биатлоне (женская эстафета, 2014-й год).

19 февраля золотую медаль Олимпиады-2018 Александр получил из рук олимпийского чемпиона и президента НОК Украины Сергея Бубки. Украинский герой отметил, что он очень хотел бы выступить и на следующих зимних Олимпийских играх, которые для него станут пятыми по счету.

А вот, как выглядит динамика результатов Абраменко на Олимпиадах:  Турин-2006 - 27-е место,  Ванкувер-2010 - 24-е место, Сочи-2014 - 6-е место, Пхенчхан-2018 – 1-е место.

20 февраля на Олимпиаде состоялась смешанная эстафета. Украинский квартет в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Дмитрия Пидручного и Артема Примы занял 7-е место.

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Комментарии к статье «Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане»

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) в копилке сборной Украины появилась первая медаль. 18 февраля золотую награду в лыжной акробатике завоевал Александр Абраменко.

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