«Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»

Победа «горняков» со счетом 2:1 оказалась волевой. Первый тайм остался за гостями из Рима, которым перед самым свистком на перерыв удалось открыть счет в матче – отличился Дженгиз Юндер. На 52-й минуте поединка индивидуальное мастерство после великолепной передачи Ярослава Ракицкого проявил Факундо Феррейра. Аргентинский форвард обыграл защитника Маноласа и направил мяч в сетку ворот мимо вратаря Алисона.

Спустя 20 минут блестящий удар со штрафного в девятку от Фреда и донецкий клуб уже впереди – 2:1. Был у подопечных Паулу Фонсеки забить и третий мяч, но Феррейра в компенсированное арбитром время с нескольких метров с ударной позиции пробил прямо во вратаря.

«Шахтер» победил «Рому» в третий раз подряд. Нынешняя виктория «горняков» особенная. Ведь «Рома» - один из лучших клубов Серии А и на поле «Металлиста» предстал командой экстра-класса с трехматчевой победной серией в чемпионате Италии. Ответная игра «Рома» - «Шахтер» состоится 13 марта.

Месси забивает «Челси», дубли Мюллера и Левандовски

Первая битва «Челси» и «Барселоны» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 20 февраля на «Стэмфорд Бридж» победителя не выявила. Команды обменялись голами во втором тайме и продолжат дуэль на «Ноу Камп» через три недели.

Больше голевых моментов в первом поединке создали игроки лондонского клуба, а если быть точнее, то бразильский хавбек Виллиан. Два удара Виллиана в первом тайме приняла на себя стойка ворот. Однако с третьей попытки бразильцу удалось отправить мяч в сетку ворот каталонского гранда. Это произошло на 62-й минуте. «Барселону» от поражения спас Лионель Месси. Кстати, для Лео это первый гол в ворота «Челси» в девяти матчах.

«Бавария» решила судьбу противостояния 1/8 финала с «Бешикташем» после домашней встречи. Игроки мюнхенского клуба забили пять безответных мячей. По дублю в игре оформили Томас Мюллер и Роберт Левандовски. «Бешикташ» подвел экс-динамовец Домагой Вида. Хорватский защитник получил красную карточку на 16-й минуте.

Стоит добавить, что в центральном матче 1/8 финала 14 февраля «Реал» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1. Лидер атак Королевского клуба Криштиану Роналду забил два мяча и преодолел отметку в 100 голов за мадридскую команду в играх Лиги чемпионов. На данный момент у Роналду 101 забитый мяч. А Лионель Месси с 97 голами за «Барселону» занимает 2-ю позицию в данном списке.

Результаты первых матчей 1/8 финала

«Ювентус» - «Тоттенхэм» - 2:2

«Базель» - «МанСити» - 0:4

«Порту» - «Ливерпуль» - 0:5

«Реал» - «ПСЖ» - 3:1

«Бавария» - «Бешикташ» - 5:0

«Челси» - «Барселона» - 1:1

«Шахтер» - «Рома» - 2:1

«Севилья» - «МЮ» - 0:0