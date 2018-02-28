В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо

24 февраля в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел открытый чемпионат города по дзюдо среди юношей.

Нынешние соревнования были посвящены 35-летию борьбы дзюдо в Славянске. Основателем данного японского боевого искусства в нашем городе является Игорь Казимирович Анушкевич – заслуженный тренер Украины, мастер спорта по самбо и дзюдо, который в настоящее время возглавляет училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки в Бахмуте (Донецкая область). Естественно, что Игорь Анушкевич приехал в Славянск и был одним из главных гостей большого спортивного праздника.

В соревнованиях приняли участие 273 спортсмена из 16 команд Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Ребята боролись на трех коврах в трех возрастных категориях: 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

В личном зачете воспитанники славянской школы дзюдо в своих возрастных категориях завоевали 12 наград:

1-е место – Илья Келеберда (+73 кг, ООШ №15), Никита Христенко (35 кг, ООШ №12), Константин Суханов (34 кг, ООШ №15);

2-е место – Матвей Тертышный (38 кг, ООШ №1), Кирилл Киян (38 кг, ООШ №13), Михаил Чуйко (32 кг, ООШ №15), Роман Прилуцкий (35 кг, ООШ №1);

3-е место – Илья Савон (42 кг, ООШ №1), Иван Копаленко (66 кг, ООШ №1), Богдан Пишняк (42 кг, ООШ №18), Богдан Найденов (46 кг, ООШ №10), Тимур Кушнарев (25 кг, ООШ №1).

В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место – Покровск, 2-е место – Северодонецк, 3-е место – Славянск.

Подготовили славянских дзюдоистов к чемпионату Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеваный, Инга Бобровская, Дмитрий Игнатенко.