«Прометей» - чемпион!

|28 февраля 2018
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24 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием «Прометей» из Великой Новоселки одержал уверенную победу над «ДВУОР-2» из Бахмута (4:0) в перенесенном матче зимнего чемпионата Донецкой области по футболу.
Эта победа обеспечила «Прометею» золотые награды зимнего турнира. Лучшим игроком чемпионата стал форвард команды из Великой Новоселки Роман Дудник, который, кстати, оформил покер в игре с «ДВУОР-2».
Таким образом, ФК «Славянск» - серебряный призер соревнований, а «Сапфир» - бронзовый.
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• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
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• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
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• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
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• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
• Как в Славянске весну встречали
• В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
• Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву
• Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни
• Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств
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Комментарии к статье ««Прометей» - чемпион!»
24 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием «Прометей» из Великой Новоселки одержал уверенную победу над «ДВУОР-2» из Бахмута (4:0) в перенесенном матче зимнего чемпионата Донецкой области по футболу.