Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова

23 февраля 2017 года ушел из жизни главный тренер ФК «Славхлеб» (1999-2017) Юрий Павлович Скиданов. Ровно через год – 23 февраля 2018 года - в спортивном комплексе ДГПУ состоялся турнир по футзалу среди ветеранов (35 лет и старше) памяти Юрия Скиданова.

В соревнованиях приняли участие три команды – «Славхлеб», «Шахтер» (Родинское) и сборная Славянска. Ветеранская команда «Славхлеб», в составе которой выступали Сергей Федоренко, Виктор Порублев, Денис Щелкунов, Эдуард Терновых, Вячеслав Красковский, Максим Крилевский и Алексей Маркевич, стала победителем областного турнира. Второе место занял «Шахтер».

Между тем, юношеская команда КДЮСШ – «Славхлеб» под руководством Виктора Порублева и Александра Омельченко 27 февраля в Дружковке выиграла турнир по футзалу среди юношей 2004/2005 годов рождения памяти Владимира Крайнего с участием шести команд.