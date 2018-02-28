В Пхенчхане завершились Олимпийские игры

Золотая медаль фристайлиста Абраменко оказалась единственной в копилке сборной Украины на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Не оправдали возложенных надежд украинские биатлонисты. И с одним «золотом» Украина в медальном зачете разделила 21-е место с Венгрией.

Победу в общекомандном зачете одержала Норвегия, в активе которой рекордное количество наград – 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. При этом норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских зимних игр. В Пхенчхане она завоевала два «золота» (эстафета и 30-километровый масс-старт), «серебро» (скиатлон) и две «бронзы» (10 км и командный спринт). Всего на счету 37-летней Бьорген 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды.

Стоит отметить, что в Пхенчхане с 9 по 18 марта состоятся Зимние Паралимпийские игры.