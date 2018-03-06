|6 марта 2018
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В воскресенье, 4 марта, в спортивном зале ДГПУ состоялся «Финал четырех» чемпионата Донецкой области по футзалу. Главный трофей соревнований достался «Титану» из Мариуполя, который в решающем поединке турнира с разницей в два мяча переиграл команду «Виктория» из Краматорска.
Прежде всего, следует отметить, что в нынешнем сезоне чемпионат Донецкой области проводился в двух зонах – Северной (команды из Славянска, Краматорска, Лимана, Дружковки, Константиновки) и Южной (Мариуполь, Волноваха). Всего – 25 команд.
Лучшим коллективом Северного региона Донецкой области стала «Виктория» (Краматорск), а Южного – «Титан» (Мариуполь). Именно эти клубы в «Финале четырех» разыграли звание сильнейшей команды Донецкой области. Со счетом 6:4 в поединке «Титан» - «Виктория» победу одержали игроки мариупольского клуба.
Также 4 марта состоялся и матч за 3-е место «Финала четырех», в котором встретились «Локомотив» (Лиман) и «Промсервис» (Мариуполь). Оба коллектива по итогам чемпионата в своих зонах заняли вторые места. В данном поединке «Локомотив» праздновал волевой успех со счетом 3:2.
Стоит добавить, что теперь «Титан» представит Донецкую область на Всеукраинском финале в Киеве, а «Виктория», «Локомотив» и «Промсервис» выступят в Кубке Регионов, который состоится в Сумах.
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• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
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• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
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• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
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Комментарии к статье ««Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу»
В воскресенье, 4 марта, в спортивном зале ДГПУ состоялся «Финал четырех» чемпионата Донецкой области по футзалу. Главный трофей соревнований достался «Титану» из Мариуполя, который в решающем поединке турнира с разницей в два мяча переиграл команду «Виктория» из Краматорска.