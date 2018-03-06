«Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу

В воскресенье, 4 марта, в спортивном зале ДГПУ состоялся «Финал четырех» чемпионата Донецкой области по футзалу. Главный трофей соревнований достался «Титану» из Мариуполя, который в решающем поединке турнира с разницей в два мяча переиграл команду «Виктория» из Краматорска.

Прежде всего, следует отметить, что в нынешнем сезоне чемпионат Донецкой области проводился в двух зонах – Северной (команды из Славянска, Краматорска, Лимана, Дружковки, Константиновки) и Южной (Мариуполь, Волноваха). Всего – 25 команд.

Лучшим коллективом Северного региона Донецкой области стала «Виктория» (Краматорск), а Южного – «Титан» (Мариуполь). Именно эти клубы в «Финале четырех» разыграли звание сильнейшей команды Донецкой области. Со счетом 6:4 в поединке «Титан» - «Виктория» победу одержали игроки мариупольского клуба.

Также 4 марта состоялся и матч за 3-е место «Финала четырех», в котором встретились «Локомотив» (Лиман) и «Промсервис» (Мариуполь). Оба коллектива по итогам чемпионата в своих зонах заняли вторые места. В данном поединке «Локомотив» праздновал волевой успех со счетом 3:2.

Стоит добавить, что теперь «Титан» представит Донецкую область на Всеукраинском финале в Киеве, а «Виктория», «Локомотив» и «Промсервис» выступят в Кубке Регионов, который состоится в Сумах.