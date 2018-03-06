Уайлдер нокаутировал Ортиса

|6 марта 2018
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4 марта в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 KO) защитил титул в поединке против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 KO).
Уайлдер нокаутировал соперника в 10-м раунде. При этом Ортис еще дважды побывал в нокдаунах – в 5 и 10-м раундах. Но Луис не выглядел мальчиком для битья. За кубинским боксером остались начальные 3-минутки, а также –7-й раунд, в котором Деонтея от серьезных неприятностей спас только гонг. На момент остановки боя преимущество Уайлдера согласно запискам трех судей было минимальным – 85:84.
Деонтей Уайлдер одержал 40 победу на профи-ринге и заработал за поединок 2,1 млн. долларов. Левша Луис Ортис потерпел первое поражение, а его гонорар за бой составил 500 тысяч долларов.
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил американца Дашона Джонсона техническим нокаутом в 7-м раунде в рамках андеркарда шоу Уайлдер-Ортис.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 12 мая. По словам промоутера украинского боксера Эгиса Климаса, точно определено и место проведения боя - это спортивный комплекс в Нью-Йорке Madison Square Garden. Соперник Ломаченко станет известен позже. В качестве наиболее вероятных кандидатур называются фамилии Хорхе Линареса (Венесуэла) и Раймундо Бельтрана (Мексика).
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• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
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• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
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• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
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Комментарии к статье «Уайлдер нокаутировал Ортиса»
4 марта в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 KO) защитил титул в поединке против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 KO).