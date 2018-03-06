Уайлдер нокаутировал Ортиса

4 марта в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 KO) защитил титул в поединке против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 KO).

Уайлдер нокаутировал соперника в 10-м раунде. При этом Ортис еще дважды побывал в нокдаунах – в 5 и 10-м раундах. Но Луис не выглядел мальчиком для битья. За кубинским боксером остались начальные 3-минутки, а также –7-й раунд, в котором Деонтея от серьезных неприятностей спас только гонг. На момент остановки боя преимущество Уайлдера согласно запискам трех судей было минимальным – 85:84.

Деонтей Уайлдер одержал 40 победу на профи-ринге и заработал за поединок 2,1 млн. долларов. Левша Луис Ортис потерпел первое поражение, а его гонорар за бой составил 500 тысяч долларов.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил американца Дашона Джонсона техническим нокаутом в 7-м раунде в рамках андеркарда шоу Уайлдер-Ортис.

Ломаченко проведет бой в мае

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 12 мая. По словам промоутера украинского боксера Эгиса Климаса, точно определено и место проведения боя - это спортивный комплекс в Нью-Йорке Madison Square Garden. Соперник Ломаченко станет известен позже. В качестве наиболее вероятных кандидатур называются фамилии Хорхе Линареса (Венесуэла) и Раймундо Бельтрана (Мексика).