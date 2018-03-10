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Фотофакт

Искусство или вандализм

Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!

Алексей Журавлев
10 марта 2018 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Тройка лучших шахматистов чемпионата Донецкой области до 12 лет - Герман Исаев, Вадим Степанов и Владимир Чумаков (слева-направо).

1-5 марта в Краматорске в клубе имени Александра Момота проходил чемпионат Донецкой области по шахматам среди детей до 12 лет, в котором приняли участие 33 спортсмена.

Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров.  Вадим Степанов  из славянского шахматного клуба «Чигоринец» (тренер Николай Пархоменко) занял первое место.

Вадим, имеющий в своем активе первый взрослый разряд, одержал на турнире шесть побед и три поединка завершил вничью. Набрав 7,5 из 9-ти возможных очков,  9-летний Степанов (ООШ №12) стал чемпионом.

В число призеров чемпионата вошел еще один юный славянский шахматист – Владимир Чумаков из ООШ №13, который тренируется под руководством Романа Мартынова. 8-летний Вова занял 3-е место с 6,5 зачетными баллами (6 побед, ничья, 2 поражения), выполнив при этом норматив 1-го взрослого разряда. На второй строчке итогового протокола чемпионата расположился Герман Исаев из Краматорска – 7 очков. В первой 10-ке оказались еще два представителя Славянска – Иван Долбилин (ООШ №8) и Ярослав Степанов (ООШ №12).

Стоит добавить, что в феврале также в Краматорске были определены лучшие шахматисты Донецкой области в возрастных категориях до 8 и 10 лет. Здесь не было равных двум славянским шахматистам: Владимир Чумаков выиграл соревнования в категории до 8 лет, набрав 9 очков из 9-ти возможных, а Вадим Степанов – был лучшим среди спортсменов до 10 лет.

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Комментарии к статье «Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!»

1-5 марта в Краматорске в клубе имени Александра Момота проходил чемпионат Донецкой области по шахматам среди детей до 12 лет, в котором приняли участие 33 спортсмена.

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