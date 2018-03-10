Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!

|10 марта 2018
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1-5 марта в Краматорске в клубе имени Александра Момота проходил чемпионат Донецкой области по шахматам среди детей до 12 лет, в котором приняли участие 33 спортсмена.
Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров. Вадим Степанов из славянского шахматного клуба «Чигоринец» (тренер Николай Пархоменко) занял первое место.
Вадим, имеющий в своем активе первый взрослый разряд, одержал на турнире шесть побед и три поединка завершил вничью. Набрав 7,5 из 9-ти возможных очков, 9-летний Степанов (ООШ №12) стал чемпионом.
В число призеров чемпионата вошел еще один юный славянский шахматист – Владимир Чумаков из ООШ №13, который тренируется под руководством Романа Мартынова. 8-летний Вова занял 3-е место с 6,5 зачетными баллами (6 побед, ничья, 2 поражения), выполнив при этом норматив 1-го взрослого разряда. На второй строчке итогового протокола чемпионата расположился Герман Исаев из Краматорска – 7 очков. В первой 10-ке оказались еще два представителя Славянска – Иван Долбилин (ООШ №8) и Ярослав Степанов (ООШ №12).
Стоит добавить, что в феврале также в Краматорске были определены лучшие шахматисты Донецкой области в возрастных категориях до 8 и 10 лет. Здесь не было равных двум славянским шахматистам: Владимир Чумаков выиграл соревнования в категории до 8 лет, набрав 9 очков из 9-ти возможных, а Вадим Степанов – был лучшим среди спортсменов до 10 лет.
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1-5 марта в Краматорске в клубе имени Александра Момота проходил чемпионат Донецкой области по шахматам среди детей до 12 лет, в котором приняли участие 33 спортсмена.