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Фотофакт

Искусство или вандализм

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

Алексей Журавлев
14 марта 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

13 марта в Риме на «Стадио Олимпико» состоялся ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Рома» переиграла донецкий «Шахтер».

Для «горняков» поражение в Вечном городе с минимальным счетом (0:1) оказалось фатальным. Несмотря на домашнюю победу  (2:1) и общий счет по итогам двухматчевого противостояния (2:2), именно подопечные Эусебио Ди Франческо продолжат выступления в самом престижном клубном европейском турнире. При равном счете (2:2) римская команда имеет преимущество перед чемпионом Украины за счет забитого мяча в Харькове.

А исход встречи в Риме решил один эпизод в начале второго тайма. Позиционной ошибкой обороны донецкого клуба на все сто процентов воспользовался форвард хозяев Эдин Джеко. При этом «Рома» очень мощно и компактно действовала на протяжении всего игрового времени на своей половине поля. Как следствие, игроки «Шахтера» не нанесли ни одного удара в створ ворот римлян. Всего на счету «горняков» 4 удара по воротам итальянского клуба, но все пришлись мимо. Хозяева нанесли 10 ударов, из которых 3 пришлось в створ ворот Андрея Пятова.

«Рома» впервые за десять лет пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. При этом впервые за 11 лет на этой стадии турнира Италию представят сразу две команды – «Рома» и «Ювентус».

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Комментарии к статье ««Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов»

13 марта в Риме на «Стадио Олимпико» состоялся ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Рома» переиграла донецкий «Шахтер».

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