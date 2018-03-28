Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

23-25 марта в Ровно в региональном центре «Инваспорт» прошел чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения.

В соревнованиях приняли участие 56 атлетов их девяти областей Украины. В составе сборной Донецкой области выступали 13 учащихся и воспитанников славянской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей І - ІІІ ступеней № 23 Славянска – Наталья Григорьева, Василиса Козырева, Римма Багнюк, Валентина Григорьева, Владимир Шаульский, Валентин Хоменко, Владимир Драный, Данил Костюк, Денис Антошин, Юрий Романюк, Александр Михайличенко, Евгений Бабенко и Денис Мартынов.

В своих весовых категориях в соревнованиях по пауэрлифтингу (приседание, жима лежа, становая тяга) и жиму лежу, включая абсолютное первенство, славянские спортсмены под руководством заслуженных тренеров Украины Игоря Котлярова и Алексея Позднухова завоевали 24 награды, из которых 13 высшей пробы.

Особо стоит отметить выступления Василисы Козыревой и Юрия Романюка. В активе Василисы четыре медали – три золотые и одна бронзовая, у Юрия – три медали – два «золота» и одно «серебро».

Нынешний национальный чемпионат, которому, кстати, предшествовал 18-ти дневный учебно-тренировочный сбор (его прошли 6 славянских атлетов), стал дебютным для Риммы Багнюк и Валентина Хоменко. Римма выиграла две золотые награды, а Валентин – стал бронзовым призером соревнований. При этом и Багнюк, и Хоменко выполнили нормативы кандидата в мастера спорта Украины.