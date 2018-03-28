 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Фестивальные локации

Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Алексей Журавлев
28 марта 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

23-25 марта в Ровно в региональном центре «Инваспорт» прошел чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения.

В соревнованиях приняли участие 56 атлетов их девяти областей Украины. В составе сборной Донецкой области выступали 13 учащихся и воспитанников  славянской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей І - ІІІ ступеней № 23 Славянска – Наталья Григорьева, Василиса Козырева, Римма Багнюк, Валентина Григорьева, Владимир Шаульский, Валентин Хоменко, Владимир Драный, Данил Костюк, Денис Антошин, Юрий Романюк, Александр Михайличенко, Евгений Бабенко и Денис Мартынов.  

В своих весовых категориях в соревнованиях по пауэрлифтингу (приседание, жима лежа, становая тяга) и жиму лежу, включая абсолютное первенство, славянские спортсмены под руководством заслуженных тренеров Украины Игоря Котлярова и Алексея Позднухова завоевали 24 награды, из  которых 13 высшей пробы.

Особо стоит отметить выступления Василисы Козыревой и Юрия Романюка. В активе Василисы четыре медали – три золотые и одна бронзовая, у Юрия – три медали – два «золота» и одно «серебро».

Нынешний национальный чемпионат, которому, кстати, предшествовал 18-ти дневный учебно-тренировочный сбор (его прошли 6 славянских атлетов), стал дебютным для Риммы Багнюк и Валентина Хоменко. Римма выиграла две золотые награды, а Валентин – стал бронзовым призером соревнований. При этом и Багнюк, и Хоменко выполнили нормативы кандидата в мастера спорта Украины.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 марта 2018

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске

Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов

Фестивальные локации

Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

23 марта 2018

Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги

По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год

Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь

Патрульные полицейские разыскали автовора

Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений

В аварии пострадали двое детей

Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска

«Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе

Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только

22 марта 2018

Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике

Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам

Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет

Кто заказывал такси на Дубровку

Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником

Многопрофильный центр профобразования получил гран-при

Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов

Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя

Также в разделе

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

— 28 марта 2018 —

27-28 марта в Славянске в спортивном зале ДГПУ были сыграны финальные матчи зональных областных игр школьной волейбольной лиги Украины среди юношей и девушек старшей возрастной группы (2001 г.р. и младше).

Читать далее ⇒

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

— 28 марта 2018 —

25 марта в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый турнир по борьбе самбо под девизом «Кто ты, будущий олимпиец» среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007 г.р., в котором приняли участие 230 спортсменов из 11 команд Донецкой области.

Читать далее ⇒

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

— 28 марта 2018 —

24 марта в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди мужчин и женщин, в котором успешно выступили славянские спортсмены.

Читать далее ⇒

Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

— 28 марта 2018 —

Ряд наград завоевали спортсмены славянского фитнес-клуба «Манго» на 8-м по счету чемпионате Украины по пауэрлифтингу, который состоялся во второй декаде марта в Луцке.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа»

23-25 марта в Ровно в региональном центре «Инваспорт» прошел чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов

Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь

Патрульные полицейские разыскали автовора

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

«Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе

Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кто заказывал такси на Дубровку

Рубака-парень

Длинные руки на короткой ноге

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 марта 2018

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске

Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов

Фестивальные локации

Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

23 марта 2018

Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги

По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год

Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь

Патрульные полицейские разыскали автовора

Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений

В аварии пострадали двое детей

Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска

«Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе

Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только

22 марта 2018

Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике

Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам

Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет

Кто заказывал такси на Дубровку

Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником

Многопрофильный центр профобразования получил гран-при

Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов

Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top