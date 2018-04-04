Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина

На забитом 80-тысячном стадионе «Миллениум» сначала Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса, а затем в главном поединке боксерского вечера Энтони Джошуа единогласным решением судей одержал победу над Джозефом Паркером.

Бой 38-летнего россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО) и 34-летнего британца Дэвида Прайса (22-5, 18 КО) с внушительными антропометрическими данными (рост - 203 сантиметра, размах рук – 208 см) закончился в пятом раунде. Русский Витязь отправил Прайса в глубокий нокаут боковым ударом в голову. Рефери не стал даже открывать счет после страшного падения Прайса, сразу же остановив поединок. Нынешний успех позволит Поветкину претендовать на бой против Энтони Джошуа, который после победы над Паркером стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Объединительный бой Джошуа (21-0, 20 КО) выиграл у 26-летнего боксера из Новой Зеландии Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) уверенно по очкам. Все три судьи единогласно отдали победу 28-летнему британцу Джошуа – 118:110, 118:110, 119:109. Энтони приобрел титул WBO. При этом впервые Джошуа одержал победу по очкам, а не нокаутом.

Теперь Энтони Джошуа мечтает о поединке против обладателя титула по версии WBC Деонтея Уайлдера из США, чтобы стать абсолютным чемпионом планеты. Оба боксера уже заявили о готовности встретиться в ринге.