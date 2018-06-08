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Праздник удался

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Алексей Журавлев
6 июня 2018 Просмотров: 284 Нравится: 1 | Не нравится: 0  
Богдан Семенов.

Нынешние соревнования носили статус  открытых – в них приняли участие 150 спортсменов из 12 команд городов и районов Донецкой и Луганской областей и были посвящены международному Дню защиты детей.

Поединки турнира состоялись 2 июня в спортивном зале славянской КДЮСШ. На борцовский ковер проявить свое мастерство и волю к победе выходили юноши и девушки двух возрастных категорий (2005-2010 возраст участников).

В общекомандном зачете в тройку призеров вошли сборные Покровска (1-е место), Славянска (2-е место) и Северодонецка (3-е место).

В личном зачете представители славянской школы дзюдо завоевали полный комплект наград, собрав урожай из 12 наград:

1-е место – Алиса Малеваная (40 кг, ООШ №1), Анна Савенко (48 кг, ООШ №17), Богдан Семенов (29 кг, ООШ №15);

2-е место – Богдан Пишняк (42 кг, ООШ №18), Назар Перепелица (42 кг, ООШ №5), Яна Гонтаренко (48 кг, ООШ №4), Анна Зайцева (40 кг, ООШ №9);

3-е место – Иван Супрунов (29 кг, ООШ №18), Никита Христенко (38 кг, ООШ №12), Матвей Тертышный (38 кг, ООШ №1), Богдан Бутримов (свыше 42 кг, ООШ №17), Арсений Мокляк (35 кг, Райгородская ООШ).

Подготовили  славянских спортсменов к соревнованиям Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Даниил Малеваный, София Дарчук.

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Комментарии к статье «В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»»

Нынешние соревнования носили статус  открытых – в них приняли участие 150 спортсменов из 12 команд городов и районов Донецкой и Луганской областей и были посвящены международному Дню защиты детей.

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