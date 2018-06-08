 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Праздник удался

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

Алексей Журавлев
6 июня 2018 Просмотров: 273 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Матчи 5 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд состоялись в субботу, 2 июня.

ФК «Славянск» играл в Великой Новоселке против местного «Прометея». Хозяева выиграли поединок с разгромным счетом 4:0. Все четыре гола в ворота славянского клуба забил Роман Дудник.

В центральной встрече тура, которая была сыграна в Покровске, родинский «Шахтер» уступил единоличному лидеру чемпионата «Сапфиру». Эта краматорская команда после пяти туров имеет стопроцентный результат.

Уверенно выступает и «Форум-Авто», который в 5-м туре одолел ФК «Долина» со счетом 3:1 (хет-трик на счету Евгения Панасюка) и находится в тройке лидеров.

В 6-м туре ФК «Славянск» в субботу, 9 июня, в Славянске на стадионе «Химик» в 17.00 сыграет с командой «Авангард U-19».

Результаты 5 тура

«Прометей» - ФК «Славянск»  - 4:0

«Шахтер» - «Сапфир» - 2:4 

«Авангард U-19» - «Локомотив» - 6:0

«Хлебороб» - «Энергия» - 4:3

«Форум-Авто» - ФК «Долина» - 3:1

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

Также в разделе

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

— 6 июня 2018 —

30 мая в Харькове в клубе «Болеро» состоялись 10 рейтинговых боксерских поединков среди  профессионалов. В двух из них боксировали спортсмены из Славянска - Александр Чабан (71 кг) и Джамал Усманов (77 кг).

Читать далее ⇒

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

— 6 июня 2018 —

В Париже на грунтовых кортах вторую неделю проходят матчи Открытого чемпионата Франции по теннису. В столице Франции на турнире серии Большого шлема из представителей Украины дольше всех задержалась Леся Цуренко, которая добралась до четвертого круга.

Читать далее ⇒

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

— 6 июня 2018 —

Нынешние соревнования носили статус  открытых – в них приняли участие 150 спортсменов из 12 команд городов и районов Донецкой и Луганской областей и были посвящены международному Дню защиты детей.

Читать далее ⇒

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

— 6 июня 2018 —

2-3 июня в Киеве проходили поединки ежегодного престижного турнира по кикбоксингу «Kyiv Оpen Сup».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Покер Дудника и лидерство «Сапфира»»

Матчи 5 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд состоялись в субботу, 2 июня.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Трубки мира

Плоди и размножай

Как провожают пароходы

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top