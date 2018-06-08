Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

Матчи 5 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд состоялись в субботу, 2 июня.

ФК «Славянск» играл в Великой Новоселке против местного «Прометея». Хозяева выиграли поединок с разгромным счетом 4:0. Все четыре гола в ворота славянского клуба забил Роман Дудник.

В центральной встрече тура, которая была сыграна в Покровске, родинский «Шахтер» уступил единоличному лидеру чемпионата «Сапфиру». Эта краматорская команда после пяти туров имеет стопроцентный результат.

Уверенно выступает и «Форум-Авто», который в 5-м туре одолел ФК «Долина» со счетом 3:1 (хет-трик на счету Евгения Панасюка) и находится в тройке лидеров.

В 6-м туре ФК «Славянск» в субботу, 9 июня, в Славянске на стадионе «Химик» в 17.00 сыграет с командой «Авангард U-19».

Результаты 5 тура

«Прометей» - ФК «Славянск» - 4:0

«Шахтер» - «Сапфир» - 2:4

«Авангард U-19» - «Локомотив» - 6:0

«Хлебороб» - «Энергия» - 4:3

«Форум-Авто» - ФК «Долина» - 3:1