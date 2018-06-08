Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

30 мая в Харькове в клубе «Болеро» состоялись 10 рейтинговых боксерских поединков среди профессионалов. В двух из них боксировали спортсмены из Славянска - Александр Чабан (71 кг) и Джамал Усманов (77 кг).

Александр Чабан разделенным решением судей проиграл бой (четыре раунда по три минуты) Андрею Морейко из Киева – 37:39, 37:39, 40:36.

Джамал Усманов легко победил соперника из Харькова – Виктора Корниенко. Уже в первом раунде Джамал провел прекрасную серию ударов, после которой угол соперника принял решение прекратить поединок, выбросив в ринг полотенце. Итог – уверенная победа Усманова техническим нокаутом. Для Джамала это уже вторая победа подряд на профи-ринге.