«Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной

6-8 июня в Мелитополе состоялся международных турнир по вольной борьбе среди взрослых с участием 200 спортсменов из пяти стран – Украины, Азербайджана, Румынии, Молдовы и Беларуси.

На соревнованиях успешно выступили две славянские «вольницы» - Альбина Леханова и Лолита Волошина. В весовой категории до 57 кг студентка ДГПУ Альбина Леханова завоевала золотую медаль турнира, одержав на ковре три победы в трех поединках. Лолита Волошина (53 кг, СЭСТ) стала бронзовым призером соревнований, заняв 3-е место. Стоит добавить, что на данном турнире проходил отбор спортсменов на чемпионат Украины, который пройдет 3-6 июля в Хмельницком.