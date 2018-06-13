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Фотофакт

Праздник удался

«Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной

Алексей Журавлев
13 июня 2018 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Альбина Леханова (слева), Лолита Волошина, и их тренер Сергей Слепушкин.

6-8 июня в Мелитополе состоялся международных турнир по вольной борьбе среди взрослых с участием 200 спортсменов из пяти стран – Украины, Азербайджана, Румынии, Молдовы и Беларуси.

На соревнованиях успешно выступили две славянские «вольницы» - Альбина Леханова и Лолита Волошина. В весовой категории до 57 кг студентка ДГПУ Альбина Леханова завоевала золотую медаль турнира, одержав на ковре три победы в трех поединках. Лолита Волошина (53 кг, СЭСТ) стала бронзовым призером соревнований, заняв 3-е место. Стоит добавить, что на данном турнире проходил отбор спортсменов на чемпионат Украины, который пройдет 3-6 июля в Хмельницком.

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Комментарии к статье ««Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной»

6-8 июня в Мелитополе состоялся международных турнир по вольной борьбе среди взрослых с участием 200 спортсменов из пяти стран – Украины, Азербайджана, Румынии, Молдовы и Беларуси.

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