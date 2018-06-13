Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

|13 июня 2018
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5-7 июня в Киеве в легкоатлетическом манеже на четырех татами проходили поединки чемпионата Украины по дзюдо U-16 среди юношей и девушек.
В составе сборной Донецкой области на национальном чемпионате выступали воспитанники славянской школы дзюдо. Учащийся педагогического лицея Михаил Гончаров в весовой категории свыше 81 кг выиграл серебряную награду соревнований, выполнив при этом норматив кандидата мастера спорта Украины.
Четыре медали привезли славянские дзюдоисты из Одессы, где 8-9 июня состоялся международный турнир под названием «Европа» среди юношей и девушек в пяти возрастных категориях (2001-2010 года рождения).
В Южную Пальмиру приехали более 500 спортсменов из Украины, Молдовы, Беларуси и США. Они боролись на 5 татами.
Победителями престижных соревнований стали Константин Суханов (32 кг, ООШ №5), Кирилл Киян (42 кг, ООШ №10), и Андрей Орешкин (66 кг, Райгородок). Анастасия Янко (48 кг, пед. лицей) завоевала «серебро».
Подготовили славянских дзюдоистов к турниру Дмитрий Игнатенко и Инга Бобровская.
Отличились в минувший уик-энд и воспитанники славянской КДЮСШ (тренеры Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, Данил Малеваный), который собрали полный медальный комплект на турнире в Доброполье, посвященный международному Дню защиты детей.
1-е место – Илья Келеберда (+66 кг, ООШ №15), Богдан Пишняк (42 кг, ООШ №18), Максим Кустов (46 кг, ООШ №5);
2-е место – Матвей Келеберда (32 кг, ООШ №15), Матвей Тертышный (+38 кг, ООШ №1), Дмитрий Коробкин (42 кг, ООШ №13), Артем Малеваный (30 кг, ООШ №5);
3-е место – Руслан Варварецкий (26 кг, ООШ №1), Богдан Бордюгов (+38 кг, ООШ №17).
Стоит добавить, что в нынешних соревнованиях на 3 татами приняли участие более 220 дзюдоистов из 8 команд Донецкой и Луганской областей в трех возрастных категориях.
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• У Нели Штепы - новая коллегия судей
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• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
• Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт
7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
• Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»
• «Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»
6 июня 2018
• «Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан
• «Лесная сказка» готова к работе
• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
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Комментарии к статье «Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо»
5-7 июня в Киеве в легкоатлетическом манеже на четырех татами проходили поединки чемпионата Украины по дзюдо U-16 среди юношей и девушек.