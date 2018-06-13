Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

5-7 июня в Киеве в легкоатлетическом манеже на четырех татами проходили поединки чемпионата Украины по дзюдо U-16 среди юношей и девушек.

В составе сборной Донецкой области на национальном чемпионате выступали воспитанники славянской школы дзюдо. Учащийся педагогического лицея Михаил Гончаров в весовой категории свыше 81 кг выиграл серебряную награду соревнований, выполнив при этом норматив кандидата мастера спорта Украины.

Четыре медали привезли славянские дзюдоисты из Одессы, где 8-9 июня состоялся международный турнир под названием «Европа» среди юношей и девушек в пяти возрастных категориях (2001-2010 года рождения).

В Южную Пальмиру приехали более 500 спортсменов из Украины, Молдовы, Беларуси и США. Они боролись на 5 татами.

Победителями престижных соревнований стали Константин Суханов (32 кг, ООШ №5), Кирилл Киян (42 кг, ООШ №10), и Андрей Орешкин (66 кг, Райгородок). Анастасия Янко (48 кг, пед. лицей) завоевала «серебро».

Подготовили славянских дзюдоистов к турниру Дмитрий Игнатенко и Инга Бобровская.

Отличились в минувший уик-энд и воспитанники славянской КДЮСШ (тренеры Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, Данил Малеваный), который собрали полный медальный комплект на турнире в Доброполье, посвященный международному Дню защиты детей.

1-е место – Илья Келеберда (+66 кг, ООШ №15), Богдан Пишняк (42 кг, ООШ №18), Максим Кустов (46 кг, ООШ №5);

2-е место – Матвей Келеберда (32 кг, ООШ №15), Матвей Тертышный (+38 кг, ООШ №1), Дмитрий Коробкин (42 кг, ООШ №13), Артем Малеваный (30 кг, ООШ №5);

3-е место – Руслан Варварецкий (26 кг, ООШ №1), Богдан Бордюгов (+38 кг, ООШ №17).

Стоит добавить, что в нынешних соревнованиях на 3 татами приняли участие более 220 дзюдоистов из 8 команд Донецкой и Луганской областей в трех возрастных категориях.