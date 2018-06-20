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Зеленые помехи

«Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии

Алексей Журавлев
20 июня 2018 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Бразильский форвард Жуниор Мораес перешел из киевского "Динамо" в донецкий "Шахтер".

Около месяца длился летний отпуск у футболистов «Шахтера». Подготовку к новому сезону «горняки» начали 18 июня на загородной базе «Святошин».

В этот день игроки донецкого клуба прошли медицинский осмотр. А затем приступили к тренировочным занятиям. К команде присоединились четыре новичка – бразильцы Жуниор Мораес  (бывший клуб «Динамо»К), Майкон («Коринтианс»), Фернандо («Палмейрас») и украинский вратарь Алексей Шевченко («Карпаты»). А также тройка футболистов - Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат и Олег Данченко, которые в последнее время играли на правах аренды за «Мариуполь» и «Анжи».

Следует отметить, что  в новом сезоне у «Шахтера» будет новый директор департамента селекции. Это 52-летний португальский специалист Жозе Боту, который ранее возглавлял аналогичную должность в «Бенфике» на протяжении последних 10 лет.

Напомним, что по окончанию минувшего сезона «Шахтер» покинули Факундо Феррейра (на правах свободного агента перешел в «Бенфику»), Фред (подписал контракт с «Манчестер Юнайтед») и Бернард (без команды).

Во время короткого летнего межсезонья чемпион Украины проведет два учебно-тренировочных сбора. Первый (с 21-го по 30 июня) - пройдет в Грассау (Германия), а второй (с 3-го по 12-го июля)  - в Фельдене (Австрия). Находясь на сборе в Германии, «горняки» сыграют два контрольных поединка. 26 июня – против «Брондбю» (Дания), а 30 июня – ЦСКА (София, Болгария).  

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Комментарии к статье ««Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии»

Около месяца длился летний отпуск у футболистов «Шахтера». Подготовку к новому сезону «горняки» начали 18 июня на загородной базе «Святошин».

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