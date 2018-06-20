«Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии

|20 июня 2018
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Около месяца длился летний отпуск у футболистов «Шахтера». Подготовку к новому сезону «горняки» начали 18 июня на загородной базе «Святошин».
В этот день игроки донецкого клуба прошли медицинский осмотр. А затем приступили к тренировочным занятиям. К команде присоединились четыре новичка – бразильцы Жуниор Мораес (бывший клуб «Динамо»К), Майкон («Коринтианс»), Фернандо («Палмейрас») и украинский вратарь Алексей Шевченко («Карпаты»). А также тройка футболистов - Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат и Олег Данченко, которые в последнее время играли на правах аренды за «Мариуполь» и «Анжи».
Следует отметить, что в новом сезоне у «Шахтера» будет новый директор департамента селекции. Это 52-летний португальский специалист Жозе Боту, который ранее возглавлял аналогичную должность в «Бенфике» на протяжении последних 10 лет.
Напомним, что по окончанию минувшего сезона «Шахтер» покинули Факундо Феррейра (на правах свободного агента перешел в «Бенфику»), Фред (подписал контракт с «Манчестер Юнайтед») и Бернард (без команды).
Во время короткого летнего межсезонья чемпион Украины проведет два учебно-тренировочных сбора. Первый (с 21-го по 30 июня) - пройдет в Грассау (Германия), а второй (с 3-го по 12-го июля) - в Фельдене (Австрия). Находясь на сборе в Германии, «горняки» сыграют два контрольных поединка. 26 июня – против «Брондбю» (Дания), а 30 июня – ЦСКА (София, Болгария).
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• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
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• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
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Комментарии к статье ««Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии»
Около месяца длился летний отпуск у футболистов «Шахтера». Подготовку к новому сезону «горняки» начали 18 июня на загородной базе «Святошин».