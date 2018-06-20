Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

16 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ на двух татами одновременно проходили Кубок Донецкой области среди взрослых и чемпионат Донецкой области среди юношей и девушек до 15 лет по дзюдо.

Нынешние соревнования были открытыми и в них приняли 180 спортсменов из 11 команд Донецкой и Луганской областей. В общекомандном зачете по итогам двух турниров в тройку призеров вошли: 1-е место – Бахмут, 2-е место – Славянск, 3-е место – Рубежное. В личном зачете воспитанники славянской школы дзюдо завоевали 28 наград, из которых восемь золотых. Победителями Кубка области стали Данил Малеваный (73 кг, ДГПУ), Александр Цуркан (100 кг, ДГПУ), Кирилл Белецкий (свыше 100 кг, ШВСМ), Алина Романенко (52 кг, Райгородок), Кристина Резникова (70 кг, пед. лицей). В чемпионате области первые места заняли Илья Савон (46 кг, ООШ №1), Андрей Орешкин (66 кг, Райгородок), Михаил Петров (свыше 73 кг, ООШ №1).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, София Дарчук.