Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

|20 июня 2018
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14-15 июня в Краматорске состоялся открытый турнир по боксу среди юношей и девушек 2002-2008 годов рождения, посвященный Всеукраинскому Олимпийскому дню.
Воспитанники славянской КДЮСШ (тренер Николай Тетера) на этих соревнованиях в своих возрастных категориях выиграли три медали:
1-е место – Данил Каркачов (46 кг, ООШ №9), Евгений Стукало (46 кг, Маяковская ООШ, Славянский район);
2-е место – Артем Арутюнов (44,5 кг, ООШ №13).
Еще четыре награды завоевали славянские боксеры, которые тренируются в областной СДЮСШОР под руководством Анатолия Анашкина:
1-е место – Валерия Радковская (34 кг, ООШ №13), Александр Сурма (52 кг, ООШ №19);
3-е место – Назар Жидков (40 кг, ООШ №19), Александр Космина (30 кг, ООШ №5).
5-9 июня в Покровске на базе СК «Металлург» прошел региональный турнир по боксу, в котором приняли участие 150 спортсменов из 15 городов Донецкой области.
Славянские воспитанники областной СДЮСШОР (тренер Анатолий Анашкин) на этих соревнованиях собрали полный комплект наград:
1-е место – Валерия Радковская (34 кг, ООШ №13);
2-е место – Владимир Стороженко (52 кг, ООШ №16);
3-е место – Александр Сурма (52 кг, ООШ №19).
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• Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта
• «Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии
• Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось
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• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
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• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
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14-15 июня в Краматорске состоялся открытый турнир по боксу среди юношей и девушек 2002-2008 годов рождения, посвященный Всеукраинскому Олимпийскому дню.