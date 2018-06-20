 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Зеленые помехи

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Алексей Журавлев
20 июня 2018 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

14-15 июня в Краматорске состоялся открытый турнир по боксу среди юношей и девушек 2002-2008 годов рождения, посвященный Всеукраинскому Олимпийскому дню.

Воспитанники славянской КДЮСШ (тренер Николай Тетера) на этих соревнованиях в своих возрастных категориях выиграли три медали:

1-е место – Данил Каркачов (46 кг, ООШ №9), Евгений Стукало (46 кг, Маяковская ООШ, Славянский район);

2-е место – Артем Арутюнов (44,5 кг, ООШ №13).

Еще четыре награды завоевали славянские боксеры, которые тренируются в областной СДЮСШОР под руководством Анатолия Анашкина:

1-е место – Валерия Радковская (34 кг, ООШ №13), Александр Сурма (52 кг, ООШ №19);

3-е место – Назар Жидков (40 кг, ООШ №19), Александр Космина (30 кг, ООШ №5).

Полный комплект наград

5-9 июня в Покровске на базе СК «Металлург» прошел региональный турнир по боксу, в котором приняли участие 150 спортсменов из 15 городов Донецкой области.

Славянские воспитанники областной СДЮСШОР (тренер Анатолий Анашкин) на этих соревнованиях собрали полный комплект наград:

1-е место – Валерия Радковская (34 кг, ООШ №13);

2-е место – Владимир Стороженко (52 кг, ООШ №16);

3-е место – Александр Сурма (52 кг, ООШ №19).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 июня 2018

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна

Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта

«Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии

Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось

15 июня 2018

В Славянске и районе - вновь случаи бешенства

Клещи кусают славянцев прямо в городе

Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак

Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске

Забил до смерти

Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд

Преступность в Славянске пошла на спад

Монетизация субсидий: процесс пошел

Почтовое отделение на курорте продолжит работу

Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»

Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления

14 июня 2018

Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно

Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Растяжимые понятия

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

Также в разделе

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

— 20 июня 2018 —

14 июня в Москве стартовал чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 национальные сборные. Церемония открытия мирового мундиаля-2018 состоялась в столице России на стадионе «Лужники». Символический первый удар сделали легендарный бразилец Роналдо и талисман турнира волк Забивака.

Читать далее ⇒

Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

— 20 июня 2018 —

16 июня в Славянске в спортивном зале КДЮСШ на двух татами одновременно проходили Кубок Донецкой области среди взрослых и чемпионат Донецкой области среди юношей и девушек до 15 лет по дзюдо.

Читать далее ⇒

Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна

— 20 июня 2018 —

Экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко включили в международный зал славы бокса. Данное событие произошло в Канастоте (США).

Читать далее ⇒

«Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии

— 20 июня 2018 —

Около месяца длился летний отпуск у футболистов «Шахтера». Подготовку к новому сезону «горняки» начали 18 июня на загородной базе «Святошин».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске»

14-15 июня в Краматорске состоялся открытый турнир по боксу среди юношей и девушек 2002-2008 годов рождения, посвященный Всеукраинскому Олимпийскому дню.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта

Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно

Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось

В Славянске и районе - вновь случаи бешенства

Клещи кусают славянцев прямо в городе

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

Монетизация субсидий: процесс пошел

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Растяжимые понятия

Трубки мира

Плоди и размножай

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 июня 2018

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна

Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта

«Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии

Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось

15 июня 2018

В Славянске и районе - вновь случаи бешенства

Клещи кусают славянцев прямо в городе

Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак

Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске

Забил до смерти

Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд

Преступность в Славянске пошла на спад

Монетизация субсидий: процесс пошел

Почтовое отделение на курорте продолжит работу

Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»

Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления

14 июня 2018

Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно

Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Растяжимые понятия

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top