Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

14-15 июня в Краматорске состоялся открытый турнир по боксу среди юношей и девушек 2002-2008 годов рождения, посвященный Всеукраинскому Олимпийскому дню.

Воспитанники славянской КДЮСШ (тренер Николай Тетера) на этих соревнованиях в своих возрастных категориях выиграли три медали:

1-е место – Данил Каркачов (46 кг, ООШ №9), Евгений Стукало (46 кг, Маяковская ООШ, Славянский район);

2-е место – Артем Арутюнов (44,5 кг, ООШ №13).

Еще четыре награды завоевали славянские боксеры, которые тренируются в областной СДЮСШОР под руководством Анатолия Анашкина:

1-е место – Валерия Радковская (34 кг, ООШ №13), Александр Сурма (52 кг, ООШ №19);

3-е место – Назар Жидков (40 кг, ООШ №19), Александр Космина (30 кг, ООШ №5).

Полный комплект наград

5-9 июня в Покровске на базе СК «Металлург» прошел региональный турнир по боксу, в котором приняли участие 150 спортсменов из 15 городов Донецкой области.

Славянские воспитанники областной СДЮСШОР (тренер Анатолий Анашкин) на этих соревнованиях собрали полный комплект наград:

1-е место – Валерия Радковская (34 кг, ООШ №13);

2-е место – Владимир Стороженко (52 кг, ООШ №16);