Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

|20 июня 2018
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14 июня в Москве стартовал чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 национальные сборные. Церемония открытия мирового мундиаля-2018 состоялась в столице России на стадионе «Лужники». Символический первый удар сделали легендарный бразилец Роналдо и талисман турнира волк Забивака.
Позади первый тур группового этапа чемпионата. В стартовой игре мирового первенства Россия отгрузила пять безответных мячей в ворота Саудовской Аравии. А 19 июня подопечные Станислава Черчесова открыли программу второго тура. И после победы над Египтом оформили первый в истории страны выход в плей-офф чемпионата мира. Интересно, что Россия согласно официальному рейтингу ФИФА занимает 70-е место – самый низкий показатель среди всех участников турнира.
Гвоздь первого тура - поединок двух сборных Пиренейского полуострова – Испании и Португалии. Он завершился сверхрезультативной ничьей – 3:3. Причем в составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду. Свой третий гол в игре он забил за несколько минут до финального свистка ударом со штрафного. Роналду стал четвертым игроком в истории, который забивал на 4 разных чемпионатах мира.
Неожиданности и сенсации пошли в ход с самого старта мундиаля. Аргентина не смогла обыграть Исландию. При этом Лионель Месси не реализовал одиннадцатиметровый удар. Кстати, у «викингов» была серьезная поддержка на стадионе «Спартак» в Москве. Данный матч посетили 30 тысяч фанатов сборной Исландии.
Бразилия разошлась миром со Швейцарией. В составе «пентакампеонов» шикарный мяч дальним ударом забил Коутиньо – лучший гол по итогам первого тура.
Если Аргентина и Бразилия сыграли вничью в стартовых играх турнира, то действующий чемпион мира – сборная Германии и вовсе проиграла. Бундестим с минимальным счетом уступил Мексике.
В субботу, 16 июня произошло историческое событие. Впервые на чемпионате мира были использованы новые технологии. В действие выступила система VAR – видеопомощь арбитрам. В поединке Франция – Австралия был назначен пенальти и засчитан гол Поля Погба (мяч после удара француза пересек линию ворот и вылетел в поле) после просмотра видеоповторов.
Также стоит добавить, что лайнсмены получили указания от ФИФА не сигнализировать в сомнительных ситуациях. А именно, давать преимущество нападающей команде при атаке, а уже видеотехника позволит оценить, был ли игрок в офсайде.
Что же касается системы VAR, то видеотехнологии будут использоваться в четырех ситуациях - при спорном забитом мяче, при решении о назначении пенальти, правильно ли была показана прямая красная карточка и решение о том, тому ли игроку была показана карточка. Повторы смогут видеть и болельщики на больших экранах на стадионе, но только после того, как судья примет решение.
Россия – Сауд. Аравия – 5:0
Уругвай – Египет – 1:0
Россия – Египет – 3:1
Марокко – Иран – 0:1
Португалия – Испания – 3:3
Португалия – Марокко - 1:0
Франция – Австралия – 2:1
Перу – Дания – 0:1
Аргентина – Исландия – 1:1
Хорватия – Нигерия – 2:0
Коста-Рика – Сербия – 0:1
Бразилия – Швейцария – 1:1
Германия – Мексика – 0:1
Швеция – Юж. Корея – 1:0
Бельгия – Панама – 3:0
Англия – Тунис – 2:1
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Комментарии к статье «Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR»
14 июня в Москве стартовал чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 национальные сборные. Церемония открытия мирового мундиаля-2018 состоялась в столице России на стадионе «Лужники». Символический первый удар сделали легендарный бразилец Роналдо и талисман турнира волк Забивака.