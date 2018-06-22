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Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

«Золото» Ярослава Ефимцева

Алексей Журавлев
22 июня 2018 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

14-17 июня в Римини (Италия) состоялся этап Кубка мира по кикбоксингу, в котором приняли участие огромное количество участников – 2500 спортсменов.

На этих соревнованиях в составе сборной Донецкой области успешно выступил воспитанник славянской федерации бокса и кикбоксинга (тренеры Владимир Рюмин, Виктор Рюмин) Ярослав Ефимцев (славянское локомотивное депо), который занял первое место в весовой категории до 91 кг в разделе фулл-контакт.

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Комментарии к статье ««Золото» Ярослава Ефимцева»

14-17 июня в Римини (Италия) состоялся этап Кубка мира по кикбоксингу, в котором приняли участие огромное количество участников – 2500 спортсменов.

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