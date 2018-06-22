«Золото» Ярослава Ефимцева

|22 июня 2018
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14-17 июня в Римини (Италия) состоялся этап Кубка мира по кикбоксингу, в котором приняли участие огромное количество участников – 2500 спортсменов.
На этих соревнованиях в составе сборной Донецкой области успешно выступил воспитанник славянской федерации бокса и кикбоксинга (тренеры Владимир Рюмин, Виктор Рюмин) Ярослав Ефимцев (славянское локомотивное депо), который занял первое место в весовой категории до 91 кг в разделе фулл-контакт.
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Приветствую, гость! Вход
22 июня 2018
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• Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг
• Ремонты: шаг вперед и два назад
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• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
• За сутки в авариях пострадали два человека
• Боевик 4 года прятался в храме
• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Трансформация компьютерных столов
• Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону
• Школа №8 выпустила очередной методический сборник
• Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать
• Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство
• Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской
• «Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний
• Квартальных попросили заняться переписью домашних животных
• Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе
• Восточные танцы на славянской сцене
• На блокпосту №1 будет сквер Памяти
• В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков
• Славянску показали «Невидимый батальон»
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
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Комментарии к статье ««Золото» Ярослава Ефимцева»
14-17 июня в Римини (Италия) состоялся этап Кубка мира по кикбоксингу, в котором приняли участие огромное количество участников – 2500 спортсменов.