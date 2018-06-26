Сергей Стаховский взял титул в Илкли и получил «wild card» на Уимблдон

В финале 32-летний Стаховский в двух сетах сломил сопротивление немецкого теннисиста Оскара Отте (6:4, 6:4). Это седьмой титул Сергея на соревнованиях данной категории. Но самое главное, что титул в Илкли позволил Стаховскому получить «wild card» - пропуск – в основную сетку Уимблдона.

После победы в Илкли Сергей совершил рывок в рейтинге ATP, поднявшись со 140-го на 109-е место. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, который сместил в третий раз за год с первой строчки Роже Федерера. Швейцарский теннисист в минувший уик-энд проиграл финальный матч турнира в Галле (Германия) хорвату Борне Чоричу со счетом – 6:7, 6:3, 2:6. Это поражение прервало победную серию матчей Федерера на травяном покрытии, которая насчитывала 20 матчей и длилась с 14 июня 2017 года.

В Бирмингеме (Великобритания) на престижном турнире WTA две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Леся Цуренко дошли до стадии четвертьфинала. В новом рейтинге WTA Свитолина сохранила за собой 5-ю строчку, а Цуренко поднялась на три пункта – с 37-го на 34-й.