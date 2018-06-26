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Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом

Алексей Журавлев
26 июня 2018 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

23 июня в киевском Дворце спорта состоялся вечер бокса, в главном поединке которого украинский боксер легкого веса (до 61,2 кг) Денис Беринчик провел поединок против колумбийца Хосе Луиса Прието.

Превосходство Беринчика (9-0, 6 КО) над соперником из Латинской Америки было очевидным с первых раундов боя. Удар за ударом 30-летнего Дениса, который владеет титулом WBO Oriental, достигали цели до пятого раунда. А на шестой раунд 33-летний Прието (26-5, 17 КО) уже не вышел – команда колумбийского боксера решила поберечь здоровье своего подопечного. В итоге Беринчик одержал победу техническим нокаутом. 

Стоит отметить, что Денис классно организовал свой выход на поединок. Украинский боксер въехал в зал на коне, в красных шароварах, завернувшись в украинский национальный флаг, и под козацкий марш.

23 июня в киевском Дворца спорта состоялось еще одно украино-колумбийское противостояние.

Обладатель титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе  (до 57,2 кг) 30-летний Олег Малиновский (23-0, 7 КО) встречался с 32-летним Уоллингтоном Оробио (19-4, 16 КО). И в этой битве также победил украинский боксер – победа техническим нокаутом в шестом раунде.

В минувший уик-энд свой очередной бой на профессиональном ринге проводил Виктор Постол (29-2, 2 КО). Украинский боксер суперлегкого веса (до 63,5 кг) боксировал в Глазго (Шотландия) против Джоша Тэйлора (13-0, 11 КО). Поединок завершился безоговорочной победой британца – 117:110, 118:110, 119:108.

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Комментарии к статье «Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом»

23 июня в киевском Дворце спорта состоялся вечер бокса, в главном поединке которого украинский боксер легкого веса (до 61,2 кг) Денис Беринчик провел поединок против колумбийца Хосе Луиса Прието.

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