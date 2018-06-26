«Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»

|26 июня 2018
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Руководство донецкого «Шахтера» приняло решение вывести из обращения 33 номер и навсегда закрепить его за своим многолетним капитаном Дарио Срной.
Данное решение было принято руководством донецкого клуба после того, как Срна заключил контракт с «Кальяри» (Италия). Соглашение с клубом Серии А рассчитано на один год с возможностью продления еще на один.
В составе «горняков» Дарио провел 15 лет, сыграл в 536 матчах и забил 49 голов. Всего с «Шахтером» Срна выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 раз становился чемпионом, 7 раз выигрывал Кубок Украины и 8 – Суперкубок.
На прошлой неделе действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» официально подтвердил переход украинского вратаря «Зари» Андрея Лунина. Контракт с 19-летним голкипером рассчитан на 6 сезонов. По информации испанского издания AS переход Лунина обошелся «Реалу» в 9 миллионов евро. Плюс еще 4,4 млн. евро «Заря» может получить в качестве бонусов. Кроме того, в договоренность между клубами входит и стажировка для работников луганской команды.
49-летний бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли стал новым главным тренером киевского «Арсенала» - новичка высшей лиги чемпионата Украины. Тренерскую карьеру Фабрицио начинал в туринском «Ювентусе», где тренировал молодежь с 2011-го по 2013-й годы. В 2013-м году возглавил французский «Аяччо», но был уволен со своей должности уже в ноябре после четырех кряду поражений команды. Раванелли станет вторым итальянским коучем в чемпионате Украины после Невио Скалы («Шахтер»).
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Руководство донецкого «Шахтера» приняло решение вывести из обращения 33 номер и навсегда закрепить его за своим многолетним капитаном Дарио Срной.