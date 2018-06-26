Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн

|26 июня 2018
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На чемпионате мира по футболу-2018 наступила пора заключительных матчей группового этапа. Восемь сборных получили пропуск плей-офф. В 1/8 финала встретятся Уругвай - Португалия, Испания – Россия.
В каждом из 36 сыгранных поединков мундиаля-2018 был забит, хотя бы один мяч. Это абсолютное достижение в истории мировых первенств. Ранее рекорд насчитывал 26 встреч. Это показатель чемпионата мира 1954 года, который проходил в Швейцарии. Тогда ни в одном из матчей турнира не была зафиксирована нулевая ничья.
Еще одно достижение нынешнего чемпионата сильнейших сборных планеты – количество назначенных пенальти. В 36 играх арбитры 20 раз указывали на «точку». Естественно, что большой вклад в это дело вносит система видеоповторов VAR.
Поединки группового этапа мундиаля-2018 имеют свою особенность. Для выхода в плей-офф фавориты турнира прикладывают максимум усилий. Мало того, Германия, который является действующим чемпионом мира, только каким-то чудом сохранила шансы на выход в 1/8 финала после того, как одержала волевую победу в игре 2 тура над Швецией. Спасительный гол хавбек Бундестима Тони Кроос забил ударом со штрафного на пятой компенсированной арбитром минуте.
Аргентина во главе с Лионелем Месси потерпела разгромное поражение от Хорватии. И сильно рискует остаться без плей-офф. Бразилия в матче с Коста-Рикой одержала победу на «финише». «Пентакампеоны» имеют в своем активе 4 очка после двух туров, но не имеют права оступиться в поединке с Сербией.
Уругвай без потерь прошел групповой этап, разгромив в 3-м туре Россию, не пропустив при этом в трех играх ни одного гола. В 1/8 финала Уругвай сыграет с Португалией, а Испания встретится с Россией. Также участниками плей-офф досрочно стали сборные Хорватии, Бельгии, Англии и Франции.
Лучшим бомбардиром мундиаля-2018 является форвард сборной Англии Харри Кейн. На его счету пять забитых мячей, два из которых с одиннадцатиметровой отметки. Во встрече с Панамой Кейн оформил хет-трик. По четыре точных удара на чемпионате совершили Криштиану Ронаду (Португалия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).
Группа А
Уругвай – Сауд. Аравия – 1:0
Уругвай – Россия – 3:0
Египет – Сауд. Аравия – 1:2
Группа B
Испания – Иран – 1:0
Испания – Марокко – 2:2
Иран – Португалия – 1:1
Группа C
Дания – Австралия – 1:1
Франция – Перу – 1:0
Группа D
Аргентина – Хорватия – 0:3
Нигерия – Исландия – 2:0
Группа E
Бразилия – Коста-Рика – 2:0
Швейцария – Сербия – 2:1
Группа F
Германия – Швеция – 2:1
Мексика – Юж. Корея – 2:1
Группа G
Бельгия – Тунис – 5:2
Англия – Панама – 6:1
Группа H
Япония – Сенегал - 2:2
Польша – Колумбия – 0:3
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Комментарии к статье «Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн»
На чемпионате мира по футболу-2018 наступила пора заключительных матчей группового этапа. Восемь сборных получили пропуск плей-офф. В 1/8 финала встретятся Уругвай - Португалия, Испания – Россия.