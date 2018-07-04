Андрей Говоров установил новый мировой рекорд

На международных соревнованиях по плаванию в Риме (Италия) украинский пловец Андрей Говоров с новым мировым рекордом выиграл заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем.

Это произошло 1 июля. 26-летний Говоров финишировал первым на 50-метровке баттерфляем с результатом 22,27 секунды, улучшив прежнее мировое достижение на 0,16 секунды, которое с 2009 года принадлежало Рафаэлю Муньосу из Испании.

«Это история, - сказал Андрей. - Я оставил в ней свой след, счастлив показать нечто особенное».

26-летний Говоров является двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.