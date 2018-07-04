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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Андрей Говоров установил новый мировой рекорд

Алексей Журавлев
4 июля 2018 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На международных соревнованиях по плаванию в Риме (Италия) украинский пловец Андрей Говоров с новым мировым рекордом выиграл заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем.

Это произошло 1 июля. 26-летний Говоров финишировал первым на 50-метровке баттерфляем с результатом 22,27 секунды, улучшив прежнее мировое достижение на 0,16 секунды, которое с 2009 года принадлежало Рафаэлю Муньосу из Испании.

«Это история, - сказал Андрей. - Я оставил в ней свой след, счастлив показать нечто особенное».

26-летний Говоров является двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.

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Комментарии к статье «Андрей Говоров установил новый мировой рекорд »

На международных соревнованиях по плаванию в Риме (Италия) украинский пловец Андрей Говоров с новым мировым рекордом выиграл заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем.

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