|4 июля 2018
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30 июня состоялся открытый чемпионат города по многоповторному жиму штанги лежа и жимовый марафон.
В соревнованиях, которые проходили в рамках празднования Дня Конституции Украины, приняли участие 25 сильнейших атлетов Славянска и Краматорска.
Программа чемпионата включала жим штанги весом 35 кг у женщин и 55, 75, 100, 125 и 150 кг у мужчин, а также жимовый марафон (мужчины) – вес снаряда от 130 до 200 кг. Учитывая различный вес спортсменов, для определения итоговых мест использовался коэффициент атлетизма.
Победителями соревнований в жиме штанги лежа у женщин стала Инга Бобровская (32 повторения), у мужчин – Максим Васильченко (вес штанги 55 кг, 42 повторения), Эдуард Гогиберидзе (вес штанги 75 кг, 24 повторения), Владислав Сериков (вес штанги 100кг, 18 повторений), Андрей Приходько (вес штанги 125 кг, 15 повторений), Евгений Белый (вес штанги 150 кг, 10 повторений).
С результатом 200 кг жимовый марафон выиграл Евгений Белый, который сделал восемь успешных жимовых движений штанги весом от 130 до 200 кг (увеличение веса происходило на 10 кг в каждом новом движении).
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Комментарии к статье «Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске »
30 июня состоялся открытый чемпионат города по многоповторному жиму штанги лежа и жимовый марафон.