«Сапфир» - обладатель Кубка Донецкой области по футболу

Главным событием недели любительского футбола в Донецкой области стал финальный матч Кубка, в котором встретились «Сапфир» из Краматорска и «Прометей» из Великой Новоселки.

Эта игра состоялась 28 июня в Краматорске на стадионе «Прапор». «Сапфир» подтвердил статус фаворита поединка, одержав уверенную победу со счетом 5:2. Героем матча форвард краматорского клуба Александр Сытник, который оформил дубль в течение пяти минут в начале первого тайма. Также в составе победителей отличились Замарин, Мачулин и Фесенко. Стоит добавить, что «Сапфир» теперь имеет в своей коллекции все трофеи любительского футбола в Донецкой области: эта команда выиграла чемпионат, Кубок Губернатора, Кубок и Суперкубок области.

Между тем в чемпионате Донецкой области были сыграны поединки 9 тура. ФК «Славянск» в субботу, 30 июня, принимал на стадионе имени Юрия Скиданова команду «Хлебороб» из Новоалександровки. Встреча закончилась победой славянского клуба со счетом 2:0. В первом тайме гол забил Иван Власенко, после перерыва отличился Владислав Удовин.

В центральном матче тура «Сапфир» 1 июля в краматорском дерби переиграл «Форум-Авто» и по-прежнему уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

В 10-м туре ФК «Славянск» встретится с ФК «Долина». Эта игра состоится в субботу, 7 июля, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова.

Результаты 9 тура:

«Энергия» - «ДВУОР-Бахмут» - 2:3

«Авангард U-19» - «Прометей» - 4:2

«Долина» - «Локомотив» - 3:0

ФК «Славянск» - «Хлебороб» - 2:0

«Сапфир» - «Форум-Авто» - 4:2