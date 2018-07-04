Без Роналду и Месси, три лотереи и камбэк Бельгии

Первая стадия плей-офф – 1/8 финала - чемпионата мира по футболу позади. Определились восемь команд, которые продолжат борьбу за главный трофей мирового мундиаля.

Португалия проиграла Уругваю, а Аргентина уступила Франции. А это означает, что мировое первенство дальше пройдет без двух лучших игроков планеты – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Уругвай в четвертьфинал турнира вывел Эдинсон Кавани, который забил два красивых мяча. Аргентина и Франции выдали самый результативный поединок 1/8 финала. Команды забили семь мячей, а Франция праздновала успех со счетом 4:3.

В трех из восьми пар 1/8 финала победитель был определен только в серии послематчевых пенальти, так называемой футбольной лотереи. При пробитии ударов с 11-ти метровой отметки удача сопутствовала футболистам сборных России, Хорватии и Англии.

Серия послематчевых пенальти была единственным шансом для России в поединке против Испании. И этим шансом подопечные Станислава Черчесова воспользовались. Интересно, что по ходу матча игроки сборной России отдали 285 передач, тогда как испанцы – 1137. Процент владения мячом – 74 на 26 в пользу Испании.

Хорватия и Дания очень быстро обменялись забитыми мячами: Матиас Занка Йоргенсен (Дания) отличился на 1-й минуте, а Марио Манджукич (Хорватия) - на 3-й минуте и 37-й секунде. Ранее в играх чемпионата мира соперники не успевали поразить ворота друг друга быстрее, чем в данном матче. В дальнейшем команды обошлись без голов, и только благодаря серии пенальти Хорватии достался билет в 1/4 финала.

И наконец, во встрече Англия – Колумбия нервы крепче оказались у команды Британских львов. Самое интересное, что в основное время Колумбия сравняла счет на 3-й компенсированной арбитром минуте.

Бразилия подтвердила свой класс в игре с Мексикой – 2:0, для которой стадия 1/8 финала оказалась непреодолимой в седьмой раз в истории.

Бельгия совершила настоящий камбэк в середине второго тайма. Проигрывая при счете 0:2, бельгийцы быстро смогли восстановить статус-кво, а на «финишной ленточке» забить решающий гол. Стоит отметить высокую результативность игроков сборной Бельгии. В четырех встречах они забили 12 мячей.

Дневник чемпионата

1/8 финала

Франция – Аргентина – 4:3

Уругвай – Португалия – 2:1

Испания – Россия – 1:1 (3:4 пен.)

Хорватия – Дания – 1:1 (3:2 пен.)

Бразилия – Мексика – 2:0

Бельгия – Япония – 3:2

Швеция – Швейцария – 1:0

Колумбия – Англия – 1:1 (3:4 пен.)

1/4 финала

Уругвай – Франция (6 июля, 17:00)

Бразилия – Бельгия (6 июля, 21:00)

Швеция – Англия (7 июля, 17:00)

Россия – Хорватия (7 июля, 21:00)