Три «золота», «серебро» и три рекорда

Украинские спортсмены выиграли четыре медали на юношеском чемпионате Европы по легкой атлетике U-18 в Дьере (Венгрия). Ярослава Магучих, Валерия Иваненко и Михаил Кохан стали чемпионами континента, а Олег Дорощук – серебряным призером.

Михаил Кохан победил в секторе для метания молота (вес снаряда - 5 кг, у взрослых – 7,265 кг). Он стал чемпионом Европы с новым мировым рекордом среди юношей U-18 - результат 87,82 метра.

Еще одна победа в метании молота у Валерии Иваненко. В финале соревнований она метнула 3-килограммовый снаряд на 73,25 метра. При этом в квалификации Иваненко показала результат 74,36 метра - юношеский рекорд Украины и рекорд чемпионатов Европы U-18.

Еще одно достижение в активе Ярославы Магучих, которая с рекордом (1,94 метра) выиграла «золото» юношеского континентального чемпионата в прыжках в высоту.

Олег Дорощук примерил серебряную награду турнира в Дьере в соревнованиях в прыжках в высоту. Его результат – 2,13 метра. Выше украинца прыгнул только британец Доминик Огбече - 2,16 метра.