Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе

3-6 июля в Хмельницком одновременно на трех коврах проходили два крупных турнира по вольной борьбе: национальный Кубок среди мужчин и чемпионат Украины среди женщин, с участием 280 спортсменов из всех областей страны.

В составе сборной Донецкой области на этих соревнованиях выступали три воспитанники славянской КДЮСШ (тренер Николай Чурай) – Дмитрий Несвятипаска, Альбина Гасанова и Виталий Жданов.

На пьедестал почета Кубка Украины поднялся Дмитрий Несвятипаска. 23-летний «вольник» стал серебряным призером турнира в весовой категории до 57 кг, одержав три победы в четырех поединках. Досадное поражение он потерпел в финале от Александра Евсеенко из Харькова. Выигрывая схватку со счетом 8:0, Дмитрий попался на туше – чистая победа соперника.

Виталий Жданов (70 кг) вошел в восьмерку лучших борцов страны на национальном Кубке. Альбина Гасанова (59 кг) заняла 5-е место на чемпионате Украины среди женщин.

Спортсмены Донецкой области привезли из Хмельницкого пять медалей: 2 серебряные и три бронзовые.