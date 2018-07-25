Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

21 июля в Одессе на стадионе «Черноморец» матчем за Суперкубок страны «Шахтер» - «Динамо» был официально дан старт нового футбольного сезона в Украине. В очередной раз в поединке грандов украинского футбола все решил один гол.

Его забили футболисты «Динамо». Отличился Виталий Буяльский. Мяч был забит после грубой ошибки голкипера «Шахтера» Андрея Пятова. Его неудачная игра ногами в одном из эпизодов первого тайма стоила «горнякам» поражения в поединке.

«Динамо» выиграло встречу за счет грамотной организации и игровой дисциплины футболистов на поле. А вот по статическим данным преимущество было на стороне «Шахтера». Это и владение мячом - 33 против 18 минут, и удары по воротам – 17 (6) – 11 (2) – в скобках в створ ворот, угловые – 10:1, передачи – 553:245.

Приходится констатировать, что данный матч четко отобразил тенденции мирового современного футбола: побеждает не тот, кто лучше контролирует мяч, делает больше передач, угловых и наносит ударов по воротам, а тот, кто играет намного организованнее и дисциплинированнее.

Встречи «Динамо» и «Шахтера» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Нынешняя – не исключение. В самом ее конце вспыхнули страсти на поле. Футболисты обеих команд пошли «стенка на стенку». В итоге с поля были удалены Никита Бурда («Динамо») и Исмаили («Шахтер»).

«Динамо» в седьмой раз завоевало почетный трофей. У «Шахтера» осталось восемь побед в подобных матчах. При этом в личных противостояниях в рамках Суперкубка «Динамо» вышло вперед - 6:5.