«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

В летнее межсезонье гранды украинского футбола сделали ряд приобретений. «Горняки» совершили пять трансферов, а «динамовцы» - три.

Накануне матча за Суперкубок Украины, который официально открыл новый футбольный сезон в стране, «Шахтер» и «Динамо» провели презентацию новичков клуба.

Нынешним летом состав «горняков» пополнили голкипер Алексей Шевченко, полузащитники Майкон, Фернандо и Сиприано, а также нападающий Жуниор Мораес. Они получили игровые футболки из рук главного тренера донецкой команды Паулу Фонсеки, а после ответили на вопросы журналистов.

Новички «Динамо» - Александр Андриевский, Че Че и Сидклей также получили футболки с выбранными номерами на клубной базе самой титулованной киевской футбольной команды.