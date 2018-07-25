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Фотофакт

Дорожное покрытие

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Алексей Журавлев
25 июля 2018 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В летнее межсезонье гранды украинского футбола сделали ряд приобретений. «Горняки» совершили пять трансферов, а «динамовцы» - три.

Накануне матча за Суперкубок Украины, который официально открыл новый футбольный сезон в стране, «Шахтер» и «Динамо» провели презентацию новичков клуба.

Нынешним летом состав «горняков» пополнили голкипер Алексей Шевченко, полузащитники Майкон, Фернандо и Сиприано, а также нападающий Жуниор Мораес. Они получили игровые футболки из рук главного тренера донецкой команды Паулу Фонсеки, а после ответили на вопросы журналистов.

Новички «Динамо» - Александр Андриевский, Че Че и Сидклей также получили футболки с выбранными номерами на клубной базе самой титулованной киевской футбольной команды.

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Комментарии к статье ««Шахтер» и «Динамо» представили новичков»

В летнее межсезонье гранды украинского футбола сделали ряд приобретений. «Горняки» совершили пять трансферов, а «динамовцы» - три.

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