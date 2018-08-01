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Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира

Алексей Журавлев
1 августа 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувший уик-энд в Финляндии завершился чемпионат Европы U-19 по футболу, по итогам которого пять лучших сборных континента выступят в следующем году на мировом мундиале среди 20-летних. В число этих команд вошла и сборная Украины.

Подопечные Александра Петракова дошли до стадии 1/2 финала чемпионата Европы, уступив в поединке за выход в финал будущим чемпионам – футболистам Португалии со счетом 0:5. При этом украинская молодежка U-19 выиграла группу В, набрав в играх с Францией (2:1), Англией (1:1) и Турцией (1:0) семь очков.

Помимо Украины летом 2019 года на чемпионате мира среди 20-летних футболистов от Европы выступят сборные Португалии, Италии, Франции и Норвегии, а также хозяева турнира – команда Польши.

Лучшей  сборной континента на Евро-2019 стала Португалия, которая в финале соревнований в дополнительное время переиграла  Италию со счетом 4:3 (основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2).

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Комментарии к статье «Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира»

В минувший уик-энд в Финляндии завершился чемпионат Европы U-19 по футболу, по итогам которого пять лучших сборных континента выступят в следующем году на мировом мундиале среди 20-летних. В число этих команд вошла и сборная Украины.

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