|1 августа 2018
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Еще в мае в Киеве «Шахтер» и ТМ Parimatch объявили о старте совместного проекта по развитию нового вида спорта – текбола.
А 27 июля перед открытой тренировкой «горняков» состоялась официальная презентация текборда – специального стола для игры в текбол, который отныне станет одним из элементов подготовки чемпионов Украины.
Текбол - совершенно новый для Украины вид спорта. Он был придуман в 2016 году и уже успел завоевать популярность во многих странах мира. Текбол представляет собой сочетание футбола и настольного тенниса. Помимо обычного футбольного мяча, для игры требуется специально разработанный стол с изогнутыми бортами, которые позволяют получить более правильный отскок мяча, а также избежать травм.
По правилам игры каждый участник получает по три касания, однако не может дотрагиваться до мяча одной и той же частью тела два раза подряд. Также запрещены касания противника и оборудования. Можно состязаться один на один или два на два, во втором случае мяч должен быть передан партнёру по команде. Игра развивает координацию движений и технику приема мяча.
«Очень хороший спорт даже для профессионального футболиста, – говорит Тарас Степаненко. – В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями».
В импровизированной партии игры в текбол сошлись два игрока донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко и Майкон.
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1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
• Книжная толока: как это было
• Шелковичная: трудности перехода
• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
• Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно
• На улице Свободы может появиться уличный спорткомплекс
• «Работать, а не устраивать шоу»: еженедельные аппаратные совещания вновь отменяются
• Реконструкция пляжа на озере Вейсово началась с конфликта с отдыхающими
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Актуальные тенденции рынка современной бытовой техники
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
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Комментарии к статье ««В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»»
Еще в мае в Киеве «Шахтер» и ТМ Parimatch объявили о старте совместного проекта по развитию нового вида спорта – текбола.