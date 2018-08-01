Еще в мае в Киеве «Шахтер» и ТМ Parimatch объявили о старте совместного проекта по развитию нового вида спорта – текбола.

А 27 июля перед открытой тренировкой «горняков» состоялась официальная презентация текборда – специального стола для игры в текбол, который отныне станет одним из элементов подготовки чемпионов Украины.

Текбол - совершенно новый для Украины вид спорта. Он был придуман в 2016 году и уже успел завоевать популярность во многих странах мира. Текбол представляет собой сочетание футбола и настольного тенниса. Помимо обычного футбольного мяча, для игры требуется специально разработанный стол с изогнутыми бортами, которые позволяют получить более правильный отскок мяча, а также избежать травм.

По правилам игры каждый участник получает по три касания, однако не может дотрагиваться до мяча одной и той же частью тела два раза подряд. Также запрещены касания противника и оборудования. Можно состязаться один на один или два на два, во втором случае мяч должен быть передан партнёру по команде. Игра развивает координацию движений и технику приема мяча.

«Очень хороший спорт даже для профессионального футболиста, – говорит Тарас Степаненко. – В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями».

В импровизированной партии игры в текбол сошлись два игрока донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко и Майкон.